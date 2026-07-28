Talento, sacrifici e tre ori tricolori: la 13enne Alessia Massa porta Collegno sul podio d'Italia e d'Europa

Determinazione, ore di allenamento in pista, passione pura e una grinta da vendere. A soli 13 anni, Alessia Massa incarna alla perfezione i valori più autentici dello sport giovanile: quella capacità di darsi obiettivi ambiziosi, cadere, rialzarsi e superare i propri limiti a colpi di pattini. Un percorso esemplare che in questi mesi l'ha vista dominare la scena nazionale ed europea dell'inline freestyle, trasformandola in una delle promesse più brillanti della disciplina e in un motivo d'orgoglio per tutta la città di Collegno.

Atleta punta di diamante della Sport Event Academy, Alessia ha collezionato un rullino di marcia impressionante. Dopo essersi imposta a livello piemontese conquistando i titoli regionali nelle specialità Skate Cross, Free Jump, Speed e Roller Cross, la giovane pattinatrice ha dimostrato di non temere i palcoscenici internazionali.

Dalla conquista della Francia al trionfo di Roma

Il primo squillo d'autore dell'anno è arrivato a fine febbraio a Caen, in Francia: nel corso di una prestigiosa competizione internazionale targata Under 16, la tredicenne collegnese ha sbalordito tutti strappando un terzo posto nello Skate Cross e una splendida medaglia d'argento nel Free Jump.

Ma è con l'arrivo dell'estate che la favola sportiva di Alessia ha raggiunto l'apice tricolore. A fine giugno, sulla pista di Sezzadio (Alessandria), si è laureata campionessa italiana di Skate Cross, incassando la medaglia d'oro. Un successo replicato e persino superato lo scorso 19 luglio ai Campionati Italiani di Inline Freestyle di Roma, dove la portacolori di Collegno ha calato un bis d'oro da applausi: campionessa italiana sia nel Roller Cross che nel Free Jump. In quest'ultima disciplina Alessia ha anche firmato un'impresa storica, stabilendo il nuovo record italiano di categoria con un salto strabiliante di 112 centimetri.

Un lavoro di squadra che valorizza il territorio

Dietro a un talento di 13 anni capace di saltare più in alto di chiunque altra in Italia non c'è solo il talento naturale, ma anche la cultura del lavoro, la vicinanza della famiglia e la presenza di una struttura tecnica di prim'ordine. Fondamentale per la crescita di Alessia è stato il lavoro di squadra condotto quotidianamente dagli allenatori Silvio Ponti e Luca Perotto, sapientemente affiancati dal preparatore atletico Davide Massa.

Risultati che dimostrano ancora una volta come lo sport di base rappresenti un motore fondamentale per la crescita dei ragazzi e un veicolo di promozione straordinario per il territorio.