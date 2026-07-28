La montagna diventa un palcoscenico: torna il Rendez-Viù Festival tra teatro, musica e camminate

Forte del grande successo di pubblico e critica dello scorso anno, torna il Rendez-Viù Festival, la rassegna estiva che trasforma la montagna in un palcoscenico diffuso. L'edition 2026 si presenta con una forte identità multidisciplinare, intrecciando musica, prosa, circo contemporaneo, incontri letterari e laboratori formativi. Organizzato dal Comune di Viù come prosecuzione del progetto Ar(s)monie per la Villeggiatura, il festival consolida le sue partnership istituzionali: al confermato sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte si unisce quest'anno il fondamentale supporto di Fondazione CRT.

"Rendez-Viù è nato lo scorso anno dal mio desiderio di far incontrare la grande tradizione dello spettacolo dal vivo con l'identità profonda della nostra montagna, due grandi amori della mia vita, il teatro e Viù, paese di cui sono originaria" , spiega l'attrice e direttrice artistica Alessia Donadio. "Il successo della prima edizione ha dimostrato che il pubblico cerca esperienze intime, multidisciplinari e immersive. Quest'anno, grazie al sostegno dei nostri partner e alle nuove prestigiose collaborazioni, il festival cresce e si apre al territorio fin dal mese di luglio, mettendo al centro del viaggio il tema dell'Incontro" .

Le anteprime

Le Camminate Letterarie (Luglio – Agosto) La grande settimana di spettacoli dal vivo sarà anticipata da due appuntamenti speciali realizzati in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori di Torino. Le "Camminate Letterarie" si svilupperanno attorno al fil rouge dell'Incontro, unendo l'escursionismo alla parola scritta: Sabato 18 luglio: Camminata in compagnia della celebre scrittrice e blogger Enrica Tesio. L'autrice guiderà il pubblico lungo i sentieri del territorio con "Una vita in salita" , una storia itinerante e ironica dedicata ai propri "incontri sbagliati" . Sabato 1° agosto: Secondo appuntamento in quota con gli attori Luana Doni e Francesco Halupca. L'evento, intitolato "Il primo incontro" , proporrà suggestive letture itineranti che spaziano tra narrativa e teatro dal '600 al '900.

Il programma della settimana teatrale (6-11 agosto)

Tutti gli eventi serali si terranno alle ore 21.00 nel parco dell'ottocentesca Villa Franchetti (eccetto l'appuntamento finale) e saranno preceduti o seguiti da incontri di approfondimento con gli artisti curati da Graziano Melano presso l'ex Albergo Miramonti: Giovedì 6 agosto (Musica): Apertura con il recital "Ascesa Armonica" . Sul palco la pianista Anna Barbero Beerwald, il violinista Edoardo De Angelis e il giovane soprano Valentina Escobar, guidati dalla voce narrante di Alessia Donadio. (Incontro con il pubblico alle ore 18.00). Sabato 8 agosto (Prosa): A grande richiesta torna a Viù il pluripremiato Matthias Martelli, reduce da una tournèe mondiale con "La nascita del giullare" , capolavoro tratto da Mistero Buffo di Dario Fo, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, con la regia di Eugenio Allegri. (Incontro con il pubblico alle ore 18.00). Lunedì 10 agosto (Circo-Teatro): Spazio alla poesia visiva del circo contemporaneo con "Il tempo di un tramonto" , interpretato dalle giovani artiste Marilù D’Andria e Chiara Abbà. (Incontro il mattino seguente, 11 agosto, alle ore 10.00). Martedì 11 agosto (Teatro Ragazzi): Chiusura nella suggestiva Piazza Cibrario con la fiaba teatrale per famiglie "Lucilla vola e brilla" , scritta e interpretata da Lara Quaglia.

Laboratori gratuiti per il territorio

Durante le giornate di agosto si terranno tre laboratori aperti a diverse fasce d'età, incentrati sulla creatività e sull'espressione corporea: 7 agosto: "Leggere gli incontri" , laboratorio di lettura interpretata per adulti condotto da Alessia Donadio. 9 agosto: "Street Dance" , stage di danza urbana per ragazzi con il musicista e ballerino Simone Fava. 11 agosto: "Arti Circensi" , laboratorio di acrobatica ed espressività per bambini con Lara Quaglia. Biglietteria e Informazioni I biglietti per gli spettacoli serali prevedono una quota di ingresso simbolica: 5€ per gli adulti e 2€ per i bambini. I biglietti potranno essere acquistati in prevendita la settimana precedente l’evento presso gli uffici comunali o a Villa Franchetti la sera stessa dello spettacolo a partire dalle 19. Tutti i laboratori e le attività pomeridiane sono invece completamente gratuiti con prenotazione obbligatoria. Per prenotazione laboratori : rendezviufestival@gmail.com oppure inforendezviù@virgilio.it.