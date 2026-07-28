Un guasto tra Piscina e Pinerolo esaspera i pendolari e infiamma la politica

Doveva essere il giorno del ritorno del treno a pieno servizio, ma è stata un’altra giornata di passione per i pendolari.

Numerosi i ritardi, ben più dei due minuti anticipati da Rfi, e diverse le corse soppresse. Nel pomeriggio c’è anche chi è stato fermo ad Airasca per un’ora, senza poter usufruire di un bus alternativo, come annunciato.

I disagi hanno riacceso le proteste dei pendolari e la polemica politica. Dura la stoccata di Monica Canalis, consigliera regionale del Pd: “Dopo mesi di chiusura, i pendolari si aspettavano un servizio migliorato e più efficiente. Invece, ieri ed oggi è arrivata la doccia fredda delle soppressioni e dei ritardi su molte corse. Questa situazione non può andare avanti. Sono anni che la Pinerolo-Torino è maglia nera italiana per i disservizi che la contraddistinguono. La Giunta regionale convochi con urgenza le ferrovie e applichi le penali previste dal contratto di servizio”.

Anche Avs tuona contro i disservizi: “È inaccettabile che, proprio nel giorno della riattivazione del servizio dopo un lungo periodo di sospensione, gli utenti si trovino nuovamente a fare i conti con disagi così pesanti. Chi utilizza il trasporto ferroviario ogni giorno ha diritto a un servizio affidabile e non può essere costretto a subire continui ritardi e cancellazioni”.

Dal canto suo Rfi spiega i problemi con una questione di rodaggio: “Malgrado le prove, ci sono stati dei problemi ai vecchi impianti tra Piscina e Pinerolo, che possono capitare quando una linea torna a girare a pieno ritmo. Al momento però ci risulta che la situazione sia tornata alla normalità”. Rfi ribadisce anche l’impegno per la linea: “Gli 8,5 milioni di euro spesi solo in questa fase dimostrano l’attenzione che l’azienda ha per questa tratta”.