Caldo torrido nei mercati, le proposte delle Sentinelle Salvacibo: "Tensostrutture per l'ombra e cappelli bianchi"

Il caldo non ferma le Sentinelle Salvacibo dell'associazione Eco dalle Città che ogni giorno si recano nei mercati di Torino dove le ondate di calore torneranno a salire nei prossimi giorni.

"È vero che i singoli banchi hanno quasi tutti una tenda ma in generale le aree mercatali sono molto calde. A Porta Palazzo avevamo misurato anche 45 gradi all'ombra" spiegano dall'associazione che lamenta la decisione del Comune di non anticipare l'orario di chiusura dei banchi alle 13 "perché i rappresentanti degli ambulanti non vogliono anticipare la chiusura. Forse il tema orari andrà rivisto ma soprattutto intendiamo aprire la discussione sulle possibili ombreggiature delle aree mercatali a cominciare proprio da Porta Palazzo".

E così dall'associazione arriva una proposta per sopperire al caldo torrido: "tensostrutture ombreggianti, una per ognuno dei due spicchi a sud della piazza, verso via Milano. Eventualmente solo stagionali, se si ritiene che disturbino la visuale colorata della piazza dall'alto. Ovviamente non sarà possibile metterla in campo da un giorno all'altro, ma è necessario cominciare a discuterne".

Intanto, la proposta per i cittadini è quell di dotarsi di cappelli bianchi, mentre si passeggia per le vie della città e tra i banchi dei mercati. "I cappellini bianchi sono un piccolo provvedimento che è in vigore da oggi per le nostre Sentinelle Salvacibo nei mercati e che proponiamo a tutti per i prossimi giorni di calura. Una piccola protezione, un piccolo segnale di attenzione".