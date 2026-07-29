Cittadini in coda allo sportello Gtt della Circoscrizione 5, ma il servizio partirà solo a settembre

Si sono presentati davanti al centro civico di via Stradella 192, in Circoscrizione 5, scoprendo - loro malgrado - che le porte dello sportello "Gtt per il cliente" erano inesorabilmente chiuse. Nessun guasto o problema tecnico dell'ultimo minuto: ad ingannare i residenti è stata un'autentica "fake news" grafica, ovvero un volantino generato tramite Intelligenza Artificiale e fatto circolare da terzi sui social network con dettagli in parte sbagliati.

L'avviso annunciava l'apertura dello sportello per mercoledì 23 luglio (il 23 per altro è un giovedì) con orario continuo dalle 8.30 alle 15.30. Una notizia civetta (qui sotto la foto) che ha spinto diversi torinesi a recarsi in sede per accedere ai servizi del trasporto pubblico - dal rinnovo delle tessere Bip alla gestione degli abbonamenti - convinti di risparmiare un viaggio verso il centro, per poi dover tornare a casa a mani vuote.

La trappola del volantino AI

La vicenda ha scatenato la rabbia degli utenti ingannati. In particolare su Facebook, all'interno dei gruppi di quartiere di Borgo Vittoria, è comparso un post di proteste e delusione per il tempo perso. "Veramente vergognoso, si danno notizie false e si fa perdere tempo alle persone", ha sfogato l'amarezza una cittadina rimasta a bocca asciutta.

A generare il cortocircuito, tuttavia, non è stato un errore delle istituzioni, bensì la diffusione incontrollata di questa locandina artificiale che ha scimmiottato la comunicazione pubblica. Sul sito della Circoscrizione 5, canale ufficiale, l'attivazione dello sportello è calendarizzata solo a partire da settembre.

Il piano reale di Gtt: dove e quando sono attivi gli sportelli

Come chiarito nei comunicati ufficiali pubblicati da Città di Torino e Gtt, il progetto che porta l'assistenza al cliente direttamente nei quartieri è in realtà già partito il 14 luglio, ma secondo una roadmap ben precisa.

La prima fase sperimentale dell'iniziativa coinvolge attualmente le Circoscrizioni 3, 4, 6, 7 e 8, dove gli operatori sono presenti una volta ogni quindici giorni (dalle 8.30 alle 15.30) per offrire supporto su abbonamenti, tessere Bip, permessi di sosta, Ztl e pagamenti elettronici. L'estensione alle restanti zone della città - inclusa la Circoscrizione 5 - avverrà progressivamente nei prossimi mesi, una volta completati i locali idonei.

L'appello delle istituzioni: "Verificate sempre le fonti"

Di fronte alle spiacevoli scene di via Stradella, Comune di Torino e Gtt rinnovano l'invito alla cittadinanza a non fidarsi di immagini informali o volantini non verificati che girano sulle piattaforme social. Per conoscere il calendario aggiornato degli appuntamenti, le sedi operative e gli orari reali dello sportello di quartiere, l'unico riferimento valido resta il sito ufficiale dell'azienda (www.gtt.to.it).