Cenisia, ritrova uno zaino e lo consegna alla Polizia: arrestato il proprietario per spaccio di droga

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi nel quartiere Cenisia di Torino, un cittadino italiano di 36 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’attività è iniziata quando un cittadino ha consegnato al Commissariato di P.S. San Paolo uno zaino ritrovato poco prima in strada.

Nel corso delle verifiche finalizzate all’individuazione del proprietario per la restituzione degli effetti personali, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dello zaino un grinder e due ovetti di plastica di colore giallo che hanno destato immediato sospetto. I successivi accertamenti hanno dato esito positivo: all’interno dei contenitori erano presenti marijuana e MDMA (ecstasy), debitamente sequestrate. Nello zaino gli operatori hanno inoltre trovato documenti d’identità intestati a un cittadino italiano di 36 anni, che, rintracciato, si è presentato presso gli uffici del Commissariato per la restituzione dei propri effetti personali.

L’atteggiamento particolarmente agitato e preoccupato manifestato durante gli accertamenti ha però indotto gli operatori a ritenere che l’uomo potesse detenere ulteriore sostanza stupefacente presso la propria abitazione, situata nel quartiere Cenisia.

All’interno dell’immobile è stata infatti rinvenuta una serra artigianale allestita nella camera da letto contenente nove piante di cannabis, nonché dodici frammenti di pastiglie di colore rosa, numerosi contenitori con residui riconducibili a sostanze stupefacenti, confezioni di semi di cannabis e ulteriore materiale destinato alla coltivazione, al confezionamento e al consumo di sostanze stupefacenti.

Al termine delle attività, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



