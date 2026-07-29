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Cronaca | 29 luglio 2026, 07:20

Roghi tossici e spaccio a cielo aperto: "L’ex bocciofila di via Sospello è una bomba sociale"

L'incubo dei residenti di Borgo Vittoria tra occupazioni abusive e degrado sanitario: "Tirano oggetti a chi si avvicina, servono fatti"

L'ex bocciofila di via Sospello

L'ex bocciofila di via Sospello

Un tempo era un punto di ritrovo per il quartiere, un luogo di aggregazione. Oggi è una ferita aperta per Borgo Vittoria. L’ex bocciofila al civico 204 di via Sospello si è trasformata nell'ennesima bomba sociale e sanitaria a cielo aperto della periferia, intrappolata tra occupazioni abusive, spacciatori ad ogni ora del giorno e fumi acri che arrivano dritti nelle case dei residenti.

A far esplodere la rabbia di chi vive nella zona è una condizione che ha ormai superato il livello di guardia. L'immobile dismesso e l'area verde circostante sono diventati il fortino di un insediamento stanziale del tutto privo di controlli, dove le regole della convivenza civile sembrano completamente sospese.

Fumi tossici, spaccio e discarica

Chi abita nei palazzi affacciati su via Sospello vive barricato in casa. Le testimonianze e il materiale fotografico raccolto dagli abitanti raccontano una cronaca di ordinario degrado: lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti avvengono ormai alla luce del sole, accompagnati dallo stazionamento permanente di persone all'interno di strutture precarie e prive di qualsiasi servizio.

A rendere l'aria letteralmente irrespirabile sono i continui roghi appiccati nel perimetro dell'ex bocciofila. Bruciano plastiche, rifiuti indistinti, sterpaglie e materiale sconosciuto - l'ultimo episodio proprio nelle scorse ore - sollevando colonne di fumo nero e odori nauseabondi che costringono i residenti a tenere le finestre serrate anche in piena estate. A questo si aggiunge un quadro igienico-sanitario devastante: montagne di spazzatura accumulata, escrementi e la conseguente presenza di topi ed elementi nocivi.

Persino documentare la situazione è diventato un rischio. Chi prova ad avvicinarsi per scattare una foto viene accolto da urla, minacce e lancio di oggetti da parte degli occupanti.

La frustrazione dei residenti: "I blitz non bastano"

Le sirene di volante e ambulanze sono ormai la colonna sonora del quartiere. Gli interventi di polizia, carabinieri e 118 sono frequenti - come confermano le immagini delle gazzelle parcheggiate all'ingresso della struttura - ma si rivelano solo un palliativo temporaneo. "Non appena i mezzi di soccorso o le pattuglie si allontanano dopo l'emergenza di turno, tutto ricomincia da capo in manciata di minuti", denunciano esasperati i residenti.

La richiesta che sale forte da Borgo Vittoria non è più quella di semplici pattugliamenti d'emergenza, ma di un intervento strutturale e definitivo: la bonifica dell'area, lo sgombero dell'immobile e la sua messa in sicurezza prima che la situazione sfoci in episodi ancora più gravi. 

L'ex bocciofila di via Sospello

L'ex bocciofila di via Sospello

L'ex bocciofila di via Sospello

L'ex bocciofila di via Sospello

Philippe Versienti

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