Nel fine settimana alla Turina si corre, si balla e si gioca a bocce

Gare di corsa e di bocce, musica, attività per bambini e pasti in compagnia per la Festa della Turina, nell’area Rortia della frazione di San Germano Chisone, che si terrà il prossimo fine settimana. L’organizzazione è sempre in mano all’associazione La Turinella.

Il primo appuntamento è per sabato 1° agosto alle 14,30 con la gara di pétanque, con sistema di baraonda a punteggio, su campi di fortuna. Alle 19 ci sarà la cena con grigliata mista, su prenotazione al 333 2994787, e dalle 21 si potrà ballare all’aperto con l’animazione di Antonio e Gianni. L’ingresso sarà libero.

Domenica 2 alle 09,45 partirà ‘Il 49° Giro delle Sei Borgate’, una gara di corsa non competitiva aperta a tutti che tocca oltre alla Turina, le borgate Gaido, Castellazzo, Garossini, Burno e Valetti per un totale di 5 chilometri. Ci si può iscrivere la mattina stessa in loco alle 8,45 (costo 6 euro).

Alle 12,30 ci sarà il pranzo dell’estate, da prenotare al 333 2994787. A seguire la gara di bocce ‘Lui & Lei’, su campi di fortuna a punteggio.

Alle 15,30 è prevista la ‘Merenda colorata’ per i bambini e dalle 18 verrà preparata la pizza ‘a regola d’arte’, cotta nell’antico forno a legna della borgata, con possibilità d’asporto. Le prenotazioni vanno effettuate al 340 3511289.

Infine dalle 21, la serata proseguirà con la musica di Antonio e Gianni sulla pista all’aperto. L’ingresso sarà libero.

Durante tutti i pasti del fine settimana sarà possibile gustare anche il pane cotto nel forno a legna.