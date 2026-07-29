Sagra degli Abbà, stasera la Messa dei Borghi, da domani la festa

Prima il Torneo dei Borghi, poi la tradizionale Sagra degli Abbà. Sono giorni di festa a Frossasco, partiti sabato 25 luglio, con l’inizio delle gare tra i borghi (Madonnina, San Donato, San Bernardino e Castello) che comprendono tornei come calcio a 5, beach tennis, basket, beach volley, ma anche bocce, freccette, calcioballila. Le squadre si sfideranno fino a domani, giovedì 30 luglio per conquistare il palio del Leone Nero.
La chiusura del Torneo coincide con l’inizio delle celebrazioni della festa patronale, che si svolgerà dal 30 luglio al 4 agosto, con l’anticipo della Messa dei Borghi celebrata stasera, mercoledì 29, alle 20, sotto l’ala comunale da don Virgilio Gelato con la benedizione di tutte le chiavi, da quelle di casa a quelle della macchina.
Duranti i sei giorni di festa concerti, grigliate e novità di quest’anno il Challenge Quiz Show che si terrà lunedì 3 agosto.
Domenica 2 agosto la tradizionale consegna delle chiavi agli Abbà con corteo per le vie del paese e la Santa Messa. La sera per la prima volta un gruppo che arriva da Roma, la tribute band Rockstar Show, salirà sul palco in piazza Saint Jean de Moirans.