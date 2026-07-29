Basket, il calendario della nuova stagione di Reale Mutua

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, ha reso noto il calendario del campionato di Serie A2 Old Wild West 2026/2027, compilato con applicazione del format asimmetrico che non prevede corrispondenza tra le sfide dello stesso turno del girone di andata e di ritorno.

Confermato il format a girone unico con 20 squadre partecipanti, per un totale di 38 giornate di stagione regolare. La prima palla a due sarà alzata domenica 27 settembre 2026, con la Reale Mutua Torino che debutterà in casa al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) contro la Gemini Mestre.

I turni infrasettimanali nella stagione 2026/27 sono in programma il 21 ottobre, l’11 novembre, il 16, 23 e 30 dicembre, il 20 gennaio, il 3 febbraio, il 7 e 14 aprile. Come di consueto, nel weekend di metà marzo, il campionato si fermerà per lasciare spazio alle Final Four di Coppa Italia LNP, in cui si affronteranno le prime quattro classificate del girone di andata. La regular season si concluderà il 25 aprile 2027.

Sono tanti gli appuntamenti di interesse al Pala Gianni Asti per i tifosi gialloblù, che potranno tifare quindi al palazzetto già nell’esordio stagionale contro Mestre. Di particolare fascino saranno il match contro la Dinamo Sassari (20/12), proveniente dalla massima serie, e i tanti incontri con realtà storiche del nostro basket, come la Fortitudo Bologna (11/11), Pesaro (24/1) e Brindisi (28/2) per citarne alcune. Da segnalare due doppi appuntamenti in casa nel mese di novembre (il 22 e il 29, contro Rimini e Livorno) e aprile (con Rieti e Cremona il 7 e 11). Anche la prima trasferta stagionale assume un significato particolare, a Pistoia dove coach Paolo Moretti ha scritto pagine importanti della recente storia biancorossa come capo allenatore. Ma non solo: Pistoia-Torino significa anche trovare diversi volti familiari, in panchina (Franco Ciani e Alessandro Iacozza) ma anche in campo, con l’ex capitano Matteo Schina, Ife Ajayi e il torinese Simone Zanotti. Il match di ritorno al Pala Gianni Asti si disputerà il 21 marzo.

SERIE A2 OLD WILD WEST 2026/2027

1^ Giornata (dom 27/09/2026, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Gemini Mestre

2^ Giornata (dom 4/10/2026, ore 18) | Lumos Pistoia Basket vs Reale Mutua Torino

3^ Giornata (dom 11/10/2026, ore 18) | Reale Mutua Torino vs UEB Gesteco Cividale

4^ Giornata (dom 18/10/2026, ore 18) | Valtur Brindisi vs Reale Mutua Torino

5^ Giornata (mer 21/10/2026, ore 20.30) | Reale Mutua Torino vs Paperdi JuveCaserta

6^ Giornata (dom 25/10/2026, ore 18) | Victoria Libertas Pesaro vs Reale Mutua Torino

7^ Giornata (dom 1/11/2026, ore 18) | Reale Mutua Torino vs La T Tecnica Gema Montecatini

8^ Giornata (dom 8/11/2026, ore 18) | Ferraroni Juvi Cremona vs Reale Mutua Torino

9^ Giornata (mer 11/11/2026, ore 20.30) | Reale Mutua Torino vs Flats Service Bologna

10^ Giornata (dom 15/11/2026, ore 18) | Crifo Wines Ruvo di Puglia vs Reale Mutua Torino

11^ Giornata (dom 22/11/2026, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Dole Basket Rimini

12^ Giornata (dom 29/11/2026, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Libertas Livorno

13^ Giornata (sab 5/12/2026, ore 20.30) | Wegreenit Urania Milano vs Reale Mutua Torino

14^ Giornata (dom 13/12/2026, ore 18) | Reale Mutua Torino vs ELAchem Vigevano

15^ Giornata (mer 16/12/2026, ore 21) | RSR Sebastiani Rieti vs Reale Mutua Torino

16^ Giornata (dom 20/12/2026, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Banco di Sardegna Sassari

17^ Giornata (mer 23/12/2026, ore 20.30) | Sella Cento vs Reale Mutua Torino

18^ Giornata (mer 30/12/2026, ore 20.30) | Unieuro Forlì vs Reale Mutua Torino

19^ Giornata (dom 3/1/2027, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Halley Campania Avellino

20^ Giornata (sab 9/1/2027, ore 20) | UEB Gesteco Cividale vs Reale Mutua Torino

21^ Giornata (dom 17/1/2027, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Wegreenit Urania Milano

22^ Giornata (mer 20/1/2027, ore 21) | ELAchem Vigevano vs Reale Mutua Torino

23^ Giornata (dom 24/1/2027, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Victoria Libertas Pesaro

24^ Giornata (sab 30/1/2027, ore 20) | Gemini Mestre vs Reale Mutua Torino

25^ Giornata (mer 3/2/2027, ore 20.30) | Reale Mutua Torino vs Unieuro Forlì

26^ Giornata (dom 7/2/2027, ore 18) | Halley Campania Avellino vs Reale Mutua Torino

27^ Giornata (dom 14/2/2027, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Sella Cento

28^ Giornata (dom 21/2/2027, ore 18) | Libertas Livorno vs Reale Mutua Torino

29^ Giornata (dom 28/2/2027, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Valtur Brindisi

30^ Giornata (dom 7/3/2027, ore 18) | Paperdi JuveCaserta vs Reale Mutua Torino

31^ Giornata (dom 21/3/2027, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Lumos Pistoia Basket

32^ Giornata (sab 27/3/2027, ore 20.30) | Flats Service Bologna vs Reale Mutua Torino

33^ Giornata (dom 4/4/2027, ore 18) | La T Tecnica Gema Montecatini vs Reale Mutua Torino

34^ Giornata (mer 7/4/2027, ore 20.30) | Reale Mutua Torino vs RSR Sebastiani Rieti

35^ Giornata (dom 11/4/2027, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Ferraroni Juvi Cremona

36^ Giornata (mer 14/4/2027, ore 20.30) | Banco di Sardegna Sassari vs Reale Mutua Torino

37^ Giornata (dom 18/4/2027, ore 18) | Reale Mutua Torino vs Crifo Wines Ruvo di Puglia

38^ Giornata (dom 25/4/2027, ore 18) | Dole Basket Rimini vs Reale Mutua Torino