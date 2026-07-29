Juve scatenata sul mercato: affare fatto per il ritorno dell'attaccante francese Kolo Muani

Aria di grandi manovre in casa Juventus. La dirigenza bianconera ha impresso una decisa accelerata al proprio calciomercato, regalando ai tifosi un'operazione di altissimo profilo. Chiusa con successo la trattativa per riportare a Torino Randal Kolo Muani, Madama è già pronta a sferrare il colpo decisivo per uno dei prospetti più cristallini del panorama calcistico europeo: Kerim Alajbegovic.

Kolo Muani-bis: accordo totale con il Psg

Dopo una lunga telenovela estiva, la fumata bianca per l'attaccante francese classe 1998 è infine arrivata. Juventus e Paris Saint-Germain hanno raggiunto l'intesa definitiva sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per un'operazione complessiva che si aggira intorno ai 45 milioni di euro.

Per Kolo Muani si tratta di un gradito ritorno alla Continassa: dopo i sei mesi già vissuti in maglia bianconera nel 2025, il giocatore è atteso sotto la Mole nella giornata di giovedì 30 luglio per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà di nuovo alla Juve.

Assalto a Kerim Alajbegovic

Definito l'innesto nel reparto avanzato, i fari del mercato bianconero si sono immediatamente spostati in Germania. La Juve si è infatti avvicinata in modo sensibile a Kerim Alajbegovic, gioiello classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Il giovane talento bosniaco - salito alle cronache internazionali per le grandi prestazioni sciorinate negli spareggi Mondiali fatali alla Nazionale azzurra - è finito da tempo nel mirino dei principali top club continentali.

I dirigenti torinesi sono riusciti però a bruciare la concorrenza e stanno continuando a fare pressing continuo sulle Aspirine. Le parti sono ormai a un passo dall'intesa totale per un'operazione che, tra quota fissa e bonus, supererà i 30 milioni di euro. Mancano soltanto da limare gli ultimi dettagli burocratici, ma la sensazione è che la fumata bianca sia ormai dietro l'angolo.