Piazza Bengasi, nuova passeggiata per la sicurezza del Comitato Torino Tricolore

Si è svolta nella serata di ieri una nuova iniziativa del Comitato Torino Tricolore nell'area di piazza Bengasi, organizzata per richiamare l'attenzione sulle problematiche legate allo spaccio e alla sicurezza del quartiere. La passeggiata di monitoraggio da parte dei cittadini ha interessato diversi punti considerati critici dalla popolazione locale, snodandosi in particolare lungo via Nizza e corso Maroncelli.

“Come avevamo promesso siamo tornati in strada, in piazza Bengasi, - ha dichiarato Matteo Rossino, portavoce del Comitato Torino Tricolore - perché, nonostante la zona rossa e le retate, qui nel quartiere Nizza Millefonti si continua a spacciare, a rapinare le persone per strada, ad aggredire, per non parlare poi dei tossici che ormai sono ovunque e rubano nei negozi per comprarsi le dosi. Difendere i nostri quartieri da tutto questo è una missione difficile, ma indispensabile, perché non possiamo lasciare alle generazioni future questo schifo. Dobbiamo riprenderci Torino insieme e non faremo un passo indietro contro il degrado nella nostra città!”.