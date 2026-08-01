Buoni doccia ai senza fissa dimora: dopo le polemiche arriva lo stop al pagamento di sapone e asciugamano

Le persone senza fissa dimora non dovranno più pagare sapone e asciugamano nei bagni pubblici. Dopo le polemiche legate al regolamento che, finora, copriva con il buono doccia gratuito soltanto l'acqua, lasciando a pagamento sapone, shampoo e asciugamano, la questione sembra essersi risolta.

Sulla vicenda si era espressa anche la Circoscrizione 4, che aveva approvato un ordine del giorno per chiedere una modifica al regolamento che imponeva il pagamento di 30 centesimi per la saponetta, altrettanto per lo shampoo e un euro per il noleggio dell'asciugamano, anche a chi si recava ai bagni pubblici con i voucher dei servizi sociali della città.

Come spiegato dall'assessore ai Servizi sociali Jacopo Rosatelli, la Città ha chiesto più flessibilità ai Bagni Pubblici che ancora seguivano alla lettera il regolamento, visto che già molti non facevano pagare il sapone a chi ne aveva bisogno e non può permettersi neanche una piccola spesa.

"Abbiamo dato disposizione ai bagni pubblici che applicavano il regolamento con rigidità di usare giudizio e flessibilità, anche grazie alla mozione della circoscrizione 4 - ha spiegato Rosatelli -. Voglio ricordare che i bagni pubblici sono un servizio per tutti, non soltanto per persone in condizione di marginalità estrema, ma chi è preso in carico dai servizi sociali della città adesso potrà utilizzare gratuitamente anche i supporti per la pulizia".

Dopo l'estate la Città farà il punto per rivedere in modo strutturale il regolamento e potrebbero essere superate anche altre peculiarità del servizio: il costo diverso tra il sabato e gli altri giorni della settimana e la suddivisione in voucher diversi per le persone in condizioni di marginalità, che in teoria potrebbero accedere soltanto a un determinato bagno pubblico.