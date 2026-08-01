Pinerolo 2027: il Pd nel Campo largo, Rostagno fuori, ma…

Il Pd lo aveva richiamato dalla sua pausa dalla politica per proporlo come candidato sindaco del Campo largo, lunedì però è stato praticamente accompagnato all’uscita e ora molti si chiedono cosa farà l’ex consigliere regionale Elvio Rostagno.

Un passo indietro per inquadrare la vicenda. Rostagno era stato indicato come candidato sindaco dalla componente moderata del Partito democratico pinerolese, ma in lizza è entrata anche la segretaria Silvia Lorenzino. Dall’altro lato Francesca Costarelli, la vicesindaco di Luca Salvai, forte del sostegno di parte della maggioranza uscente e del capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Luca Barbero.

I tre nomi sono stati messi sul tavolo ad aprile e la matassa non è ancora stata dipanata adesso, se non per l’uscita di scena dell’ex consigliere regionale. Rostagno non è riuscito a conquistare l’anima di sinistra del suo partito e a scalfire il fronte costarelliano.

Nelle scorse settimane aveva inviato una lettera al partito per chiedere una soluzione entro ieri, dando anche la disponibilità a partecipare alle Primarie per sciogliere il nodo candidato.

Il Pd prima ha detto no alle Primarie e lunedì ha ribadito la fedeltà al Campo largo, facendo capire che Rostagno non poteva essere leader di un progetto che guarda con convinzione a sinistra.

Ora però gli scenari sono molteplici. Intanto nel Campo largo Costarelli sembra nettamente in vantaggio, ma il nome di Lorenzino sul tavolo potrebbe ancora riservare sorprese in autunno. La segretaria Pd è fortemente di sinistra e potrebbe cercare di spostare Avs sulla sua candidatura, ribaltando la situazione.

Mentre Rostagno, dopo la scadenza del suo ultimatum dai toni morbidi, non si sbilancia sul futuro. Segno che una ritirata totale non è ancora in programma e anzi si sono intensificati i movimenti che fanno pensare comunque a una discesa in campo. Ci sono stati infatti incontri informali con alcuni sindaci del Pinerolese e con la candidata sindaca del Psi, non ancora ufficializzata, Lara Pezzano.