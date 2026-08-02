Vacanze nel mirino dei truffatori: anche nel Torinese boom di falsi Sms da banche e portali per le prenotazioni

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive tornano a moltiplicarsi i tentativi di truffa online. Gli strumenti sono sempre gli stessi, ma i messaggi diventano via via più credibili e sfruttano le abitudini del periodo: prenotazioni di case vacanza, pagamenti online, acquisti e spedizioni.

Numerose le segnalazioni

Nelle ultime settimane numerosi utenti, anche nella provincia di Torino, hanno segnalato SMS che simulano comunicazioni provenienti da istituti bancari, piattaforme di prenotazione e società di spedizione. L’obiettivo: indurre la vittima a chiamare un numero telefonico, cliccare su un link o fornire dati personali e bancari.

Tra i messaggi più diffusi in questo periodo c’è quello che sfrutta il nome di Booking. com, recentemente "bersagliata" da un grave attacco hacker.

Il testo avvisa di un presunto "bonifico autorizzato a un nuovo destinatario" di oltre 5 mila euro per una prenotazione effettuata sulla piattaforma e invita a contattare immediatamente un numero di assistenza se non si riconosce l’operazione.

Uno schema che si ripete anche con altri nomi

Lo schema si ripete anche con altri nomi noti. In alcuni casi vengono utilizzati i marchi di istituti bancari o di società di pagamenti elettronici, con SMS che segnalano falsi acquisti online da oltre mille euro o bonifici verso nuovi beneficiari. In altri, invece, il pretesto è la consegna di un pacco: il destinatario viene informato che l’indirizzo sarebbe incompleto e viene invitato a cliccare su un link per completare i dati e ottenere una nuova spedizione.

Si tratta di una tecnica nota come phishing o smishing, una forma di truffa che utilizza gli SMS per sottrarre informazioni sensibili. I truffatori fanno leva sull’urgenza e sulla paura, inducendo le vittime ad agire rapidamente.

Gli esperti raccomandano alcune semplici precauzioni: non cliccare mai sui link contenuti nei messaggi sospetti, non chiamare i numeri indicati negli SMS, verificare eventuali operazioni accedendo direttamente all’app ufficiale della propria banca o della piattaforma utilizzata e, in caso di dubbio, contattare il servizio clienti attraverso i canali ufficiali.

Un campanello d’allarme è rappresentato anche dal mittente: spesso i messaggi arrivano da numeri sconosciuti, esteri o palesemente non riconducibili alle aziende citate.

Prestare sempre la massima attenzione

Con l’estate ormai alle porte, il consiglio è semplice: diffidare dei messaggi che creano un senso di urgenza. Una prenotazione da migliaia di euro, un bonifico mai autorizzato o un pacco improvvisamente bloccato potrebbero non essere altro che l’ennesimo tentativo di truffa digitale.