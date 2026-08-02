I Fiori Giganti di Romano Gazzera a Palazzo Lascaris: 27 opere in mostra per i 120 anni dalla nascita

I Fiori Giganti di Romano Gazzera (1906-1985) in mostra a Palazzo Lascaris. Fino al 10 ottobre, un itinerario composto da 27 opere dell’artista di Ciriè permetterà di riscoprire il percorso del capostipite della corrente Neo Floreale.
120 anni dalla nascita
“Un ritorno per l’opera di Gazzara, già ospite 16 anni fa a Palazzo Lascaris. Questa volta l’esposizione in occasione della ricorrenza dei 120 anni dalla nascita di Gazzara” commenta il presidente del Consiglio Regionale, Davide Nicco.
Uomo e ambiente
Uno stile distinto da quello dei suoi colleghi del secondo Novecento che poneva al centro una riflessione sulla natura, oggi ancora attuale. Il fiore come simbolo, chiave del rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda. La natura nei suoi quadri smette di essere sfondo o natura morta e diventa protagonista.
Curata da Giulia Caffaro, la mostra si articola in tre sezioni: Alfabeto Botanico, Natura Umana e Neo Floreale. Un percorso che parte dal 1950, l’anno della sua polemica “Antibiennale” alla Biennale di Venezia insieme all’amico Giorgio De Chirico, il quale lo definì “uno dei pochi” capace di incarnare “il senso del pittore completo”. Oltre alle tavole pittoriche troviamo in mostra gli scambi epistolari con De Chirico, ma anche documenti, fotografie, libri.