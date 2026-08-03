In bici da Lanzo al Pian della Mussa: "Valli belle, ma pericolo tra buche e traffico"

Riceviamo e pubblichiamo da un lettore.

"Pochi giorni orsono, mi sono dilettato con una bella pedalata da Lanzo al Pian della Mussa. Togliersi dal caldo della pianura ed immergersi nel fresco delle valli, in queste giornate afose, che bel sogno!

Devo pertanto fare un doveroso "complimento" a tutti gli enti in indirizzo, che si prodigano veramente, per rendere le Valli di Lanzo sempre più usufruibili ed incentivare cosi l'economia locale. Subito dopo Germagnano, ecco il primo cantiere con semaforo, che poi già la strada in quel punto è ad una corsia, cosa volete restringerla ulteriormente!

Arriviamo quindi poco prima di Pessinetto, nella zona ex alluvione del 2004 (dove i lavori come lo dimostra un bel cartello sulla galleria sono finiti nel 2025) dove il cantiere è segnalato, ma almeno al momento non era attivo...continuiamo la nostra salita dribblandoci in quello che è il sogno di ogni ciclista, ovvero, stormi di auto che arrivano dai cantieri, e camion, camioncini e TIR (complimenti agli autisti) che ogni volta che li vedo passare, mi domando...ma come fanno nei punti più stretti....!

Naturalmente mi viene da sorridere quando vedo i cartelli "strada frequentata da ciclisti mantenere 1,5 mt".... ma dove? Dietro o davanti, perché di fianco sicuramente lo spazio tranne pochissimi tratti, non c'è! Arrivati al Piano "stanchi ma felici" dopo due ore e mezza di pedalata, ci ristoriamo con una bella bibita ed un panino ad un bar e...iniziamo la discesa.

Quelle che in salita si vedevano come i soliti "rattoppi" stile cantonieri; ovvero: pala e sacco di catrame, si rivelavano ancora più insidiosi, anche le zone ampie di riasfaltatura, sono delle trappole per moto e ciclisti, con il manto stradale completamente sconnesso ed ondulato (ma possibile che non si riesca a fare un asfaltatura ed un rattoppo liscio stile strade francesi, in Italia?).

Dislivelli tra varie lavorazioni; salti; buche; rattoppi fatti male o malissimo, asfaltature completamente sconnesse e ondulate, mi fanno pensare...ci sarà qualcuno responsabile di questi lavori, responsabile per il controllo della qualità, responsabile per la certificazione dell'operato? Sicuramente ci sarà un responsabile dei pagamenti, che dovrebbero essere fatti solo se i lavori venissero fatti a regola d'arte!

Comunque alla fine siamo arrivati a Lanzo, la gita è stata bella e quando i miei amici mi chiedono, non era pericoloso per il caldo, posso rispondere" cosa volete che sia il caldo! Sopravvivere alle buche ed al traffico è la cosa più pericolosa".