Provinciale 58 del Pedaggio a Castellamonte: senso unico alternato fino al 31 agosto



Da giovedì 6 a lunedì 31 agosto, tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 21, sulla Strada provinciale 58 del Pedaggio sarà istituito un senso unico alternato nel territorio del Comune di Castellamonte. Una misura necessaria per consentire i lavori di manutenzione del verde. Nel tratto interessato sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h, con divieto di sorpasso