Da giovedì 6 a lunedì 31 agosto, tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 21, sulla Strada provinciale 58 del Pedaggio sarà istituito un senso unico alternato nel territorio del Comune di Castellamonte. Una misura necessaria per consentire i lavori di manutenzione del verde. Nel tratto interessato sarà in vigore il limite massimo di velocità di 30 km/h, con divieto di sorpasso
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Il Punto di Beppe Gandolfo
Viabilità e trasporti | 03 agosto 2026, 13:41
Provinciale 58 del Pedaggio a Castellamonte: senso unico alternato fino al 31 agosto
Misura necessaria per consentire i lavori di manutenzione del verde
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