Scomparso in vacanza a Campomarino, trovato morto l'81enne torinese Michele Fortarezza

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Michele Fortarezza, il turista torinese di 81 anni di cui si erano perse le tracce sabato 1° agosto 2026 a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il corpo privo di vita dell'uomo è stato individuato nel pomeriggio di ieri, martedì 4 agosto, in un lotto di terreno a ridosso della strada statale 16, non lontano da un impianto di carburante.

L'uscita in bici e le ricerche senza l'aiuto del Gps

L'anziano era uscito dalla casa feriale - situata poco distante dal punto del ritrovamento - nella mattinata di sabato a bordo della sua bicicletta, senza più fare rientro. A complicare fin dal primo momento le operazioni di soccorso è stata l'assenza del telefono cellulare, che l'uomo aveva lasciato nell'abitazione rendendo impossibile qualsiasi tracciamento del segnale Gps. Al momento dell'allontanamento indossava jeans marroni, una camicia a quadri su fondo viola e un cappellino verde con visiera, elementi diffusi durante gli appelli dei familiari per agevolare le perlustrazioni.

Nessun segno di violenza

L'area del rinvenimento è stata immediatamente transennata per permettere i rilievi scientifici delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Dai primi accertamenti medico-legali sul cadavere non sono emersi segni di traumi o lesioni riconducibili ad atti violenti: l'ipotesi di gran lunga più accreditata dagli inquirenti è che l'81enne sia stato colto da un malore improvviso che ne ha causato la caduta dalla bicicletta. Per fugare ogni dubbio e stabilire con certezza le cause e l'orario del decesso, il pubblico ministero di turno della Procura di Larino ha comunque disposto l'esame autoptico sulla salma.