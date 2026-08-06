Incidente mortale sulla A55: vittima un motociclista 74enne, ferito il conducente dell'auto

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A55, all'altezza di Borgaro, dove un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro. L'allarme è scattato intorno alle 16, con l’intervento immediato del 118 di Azienda Zero.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, 74 anni, che ha riportato traumi gravissimi. Nonostante i tentativi dei sanitari, l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. La vittima non è ancora stata identificata.

I medici hanno assistito anche il conducente dell'auto, che è stato trasportato in ospedale in codice verde, in condizioni non gravi.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e gestire la viabilità nel tratto interessato.