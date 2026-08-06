Ivrea, rissa al bar della stazione: presi provvedimenti per i sette giovani responsabili



Il Questore di Torino in merito ai fatti avvenuti in data 9 febbraio 2026 presso il “Bar Buffet Stazione” di Ivrea, in Corso Nigra 73, in seguito di attività investigativa condotta anche attraverso l’acquisizione e la visione di telecamere di videosorveglianza, ha emesso quattro Divieti di Accesso alle Aree Urbane, di cui tre della durata di due anni ed uno della durata di tre anni, e tre Fogli di Via della durata di un anno e due della durata di due anni, nei confronti di sette giovani responsabili di aver partecipato alla violenta rissa scaturita per futili motivi all’esterno del locale, durante la quale i partecipanti si colpivano con calci, pugni e utilizzando anche le sedie del dehors del locale come armi, causando danni agli arredi.

I controlli a giugno e luglio

Nei mesi di giugno e luglio 2026, il personale del Commissariato di Polizia "Ivrea – Banchette” ha controllato 1.387 persone e 429 veicoli, con 29 denunciati ed effettuato 4 arresti in flagranza di reato. Nel medesimo periodo sono state accertate 12 violazioni amministrative, di cui 9 in materia di sostanze stupefacenti e 3 per ubriachezza. Nella zona a vigilanza rafforzata sono state identificate 929 persone, sono stati emessi 18 ordini di allontanamento e sono stati effettuati 3 dei 4 arresti registrati complessivamente nel periodo, a conferma della costante attenzione riservata all'area da parte della Polizia di Stato