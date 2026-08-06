Agosto Salvacibo, oltre al recupero ortofrutta arriva il Friday Banana e lo Swap Party al Parco Dora

Anche quest’anno, per tutto il mese di agosto, l’associazione Eco dalle Città promuove Agosto Salvacibo, garantendo la quotidiana attività di recupero e redistribuzione dell’ortofrutta invenduta nei mercati torinesi.



"La scelta di rimanere operativi nasce dalla profonda convinzione che la fame e la solitudine urbana non vadano ignorate in estate, ma soprattutto da una certezza fondativa: lo spreco alimentare non è mai un’azione tollerabile, ed è proprio per questo che l’unica cosa grave sarebbe… non fare qualcosa. Eco dalle Città garantisce una presenza costante, dimostrando che contrastare lo spreco significa prima di tutto proteggere le persone e l'ambiente, senza lasciare indietro nessuno."



Oltre al presidio quotidiano dei mercati, il mese di agosto vedrà un appuntamento speciale ad alto valore ecologico e d'aggregazione. Ogni venerdì di agosto, a partire dal 7, sotto la Tettoia di Parco Dora, dalle 16:30 alle 18:00, durante Friday Banana saranno distribuite gratuitamente le banane recuperate grazie alla collaborazione con Battaglio. Verrà anche allestito uno Swap Party, un’occasione informale di economia circolare in cui ciascuno potrà portare capi d'abbigliamento che non utilizza più e scambiarli liberamente con quelli messi a disposizione dagli altri partecipanti.

Sempre di venerdì, saranno distribuite le banane anche in via Montanaro, nel cuore di Barriera di Milano, dalle ore 16:00 alle 17:00.



Calendario e orari delle distribuzioni nei mercati



lunedì: piazza Foroni e piazza della Vittoria ore 14:00

martedì: via Porpora, corso Svizzera e via Onorato Vigliani ore 14:00

mercoledì: piazza Foroni, corso Cincinnato e corso Sebastopoli ore 14:00

giovedì: via Porpora, via Onorato Vigliani e piazza della Vittoria ore 14:00

venerdì: corso Cincinnato e corso Sebastopoli ore 14:00

dal lunedì al venerdì: Porta Palazzo ore 14:30

sabato: via Porpora ore 15:30, corso Svizzera ore 15:45, corso Cincinnato ore 16:45; piazza Foroni ore 17:30; piazza della Vittoria ore 17:30, via Onorato Vigliani ore 18:00; corso Sebastopoli ore 19:30; Porta Palazzo ore 19:45 (a eccezione del 15 agosto)



Distribuzione banane



venerdì: via Montanaro (distribuzione banane) ore 16:00; Parco Dora (distribuzione banane + swap party) ore 16:30