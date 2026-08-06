Case Atc di via Fratelli Garrone: pulizia, sgombero rifiuti e derattizzazione



Operazione straordinaria di pulizia, sgombero rifiuti e derattizzazione questa mattina presso le case Atc di via Fratelli Garrone, a Torino sud.

Presenti sul posto anche il Vicepresidente della Regione Piemonte e assessore alla Casa Maurizio Marrone e il Presidente di Atc Piemonte Centrale Maurizio Pedrini, che nelle scorse settimane avevano incontrato i residenti raccogliendo le segnalazioni. Il complesso è lo stesso dove, ad aprile, si era sfiorata una strage a causa del rogo appiccato in seguito ad una lite tra rom occupanti, e le cui operazioni per il ripristino della facciata termineranno entro il mese di ottobre.

“Siamo intervenuti per riportare decoro e vivibilità a chi abita in queste case - spiegano Marrone e Pedrini -, consapevoli che il lavoro è ancora lungo. Questa mattina gli operai e i tecnici Atc hanno iniziato lo sgombero delle cantine, dove alcuni incivili hanno abbandonato rifiuti e bivacchi, tagliato l’erba nelle aree di pertinenza e posizionato le trappole per derattizzare l’area. Purtroppo - proseguono Marrone e Pedrini - il giardino pubblico adiacente alle case Atc di via Garrone è del Comune di Torino e versa in pessime condizioni. Fino a quanto l’erba alta e l’immondizia presente nelle aiuole e sui prati non verrà adeguatamente rimossa dal Comune, il problema dei topi sarà difficile da debellare definitivamente, così come quello dei cinghiali, che i residenti ci segnalano arrivare di notte dal parco Colonnetti. Ci auguriamo quindi che tutte le istituzioni possano lavorare nella stessa direzione al fine di restituire dignità a queste case popolari ad al verde pubblico, Atc e Regione sono in prima fila”.