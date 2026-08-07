A Gravere, tutto pronto per la Caccia al Tesoro Culturale

Una giornata speciale dedicata all'esplorazione e al divertimento all'aria aperta sta per animare la provincia torinese. Mercoledì 12 agosto a Gravere prende il via la Caccia al Tesoro Culturale, un'iniziativa originale progettata per valorizzare il patrimonio locale attraverso la dimensione del gioco.

L'appuntamento è fissato dalle ore 9.30 alle 17.00, con punto di ritrovo iniziale presso il campetto sportivo Santa Barbara. L'evento rappresenta un'occasione perfetta per turisti e residenti di riscoprire le bellezze alpine in chiave ludica, valorizzando le risorse territoriali promosse da enti come il Fondo Ambiente Italiano. Il programma della manifestazione invita i partecipanti a mettersi alla prova attraverso un itinerario costellato da enigmi, indizi complessi e sfide sul campo. Il percorso guidato condurrà le squadre lungo gli scorci più caratteristici del paese, svelando aneddoti storici, tradizioni locali e curiosità paesaggistiche spesso poco note. L'esperienza è stata pensata dal gruppo FAI Giovani Valle di Susa per unire movimento fisico, cultura e socializzazione, offrendo a famiglie, giovani e appassionati un modo dinamico per vivere la montagna. Prendere parte all'evento è semplice e aperto a tutti. La partecipazione prevede un contributo consigliato di 10 euro a persona, con una quota ridotta a 7 euro riservata ai tesserati FAI, da versare direttamente in loco il giorno della manifestazione. Le iscrizioni sono già aperte: per riservare un posto per la propria squadra è sufficiente inviare un'e-mail all'indirizzo valledisusa@delegazionefai.fondoambiente.it oppure mandare un messaggio WhatsApp al numero 380 8984173. Sarà inoltre possibile registrarsi la mattina stessa dell'evento al punto di ritrovo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Un'opportunità ideale firmata dal Comune di Gravere per condividere una giornata di festa e tutela del patrimonio locale.



