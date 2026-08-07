Pragelato e Sestriere: appuntamenti con il gusto sulle montagne olimpiche

Nel mese di agosto nelle montagne olimpiche tornano due appuntamenti ormai tradizionali dedicati alle tipicità enogastronomiche del territorio e patrocinati dalla Città metropolitana di Torino.

A Sestriere a Casa Olimpia e al Museo del Carnevale di Champlas du Col torna Gusto in Quota, per conoscere i prodotti e i produttori agroalimentari di qualità del territorio, incontrare e "ascoltare" il mestiere e il lavoro di sapienti artigiani, aziende familiari e giovani imprenditori. I due incontri della nuova edizione estiva sono in programma sabato 8 e giovedì 13 agosto, sempre alle 17,30. Il primo incontro, nella sala Ezio Giaj di Casa Olimpia, è intitolato "Dolci proprietà: il miele" e sarà dedicato al miele di montagna e ai liquori che possono essere ricavati partendo proprio dal dolcissimo regalo che le api ci fanno da millenni. Condurrà l'incontro la giornalista e animatrice culturale Alessandra Maritano e interverranno l'avvocato Alberto Negro, delegato onorario per Pinerolo dell'Accademia Italiana della Cucina, l'azienda agricola Amalia Perlo di Bessen Basso di Sauze di Cesana, i rappresentanti dell'Associazione Panificatori della provincia di Torino e artigiani dell'agroalimentare Dario Calcagno Tunin, Max Falco e Andrea Goitre. L'incontro di giovedì 13 agosto al Museo del Carnevale di Champlas du Col è dedicato al tema "Freschi e stagionati: i prodotti d'alpeggio" e a rendere ancora più interessante l'appuntamento saranno le donne della frazione con i costumi tradizionali. Alessandra Maritano introdurrà l'incontro, a cui parteciperanno Elisa Poncet del Museo del Costume di Champlas e i titolari dell'azienda agricola Ettore Lisa, che nei mesi estivi opera nell'alpeggio Monterotta-Grange des Alpes. L'ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili all'ufficio del turismo di Sestriere, in via Pinerolo 7/b, telefono 0122-755444, e-mail info.sestriereurismotorino.org

Voluta dal Sindaco Gianni Poncet e dall'Assessora alla Cultura, Emanuela Tedeschi Ruspa, l'iniziativa è organizzata dal Consorzio Vittone di Pinerolo, con il coinvolgimento di importanti associazioni e il patrocinio della Città metropolitana di Torino, per dare continuità e contenuto al desiderio del compianto Ezio Giaj, che ideò la rassegna, di portare al Colle l'opportunità di incontrare e scoprire le aziende agricole e i loro imprenditori.

L'iniziativa di divulgazione enogastronomica Gusta Pragelato è invece presentata e organizzata dalla Fondazione Guiot Bourg, per raccontare alcuni dei prodotti tipici dell'Alta Val Chisone. Anche in questo caso saranno due gli incontri illustrativi e informativi ad ingresso libero, in programma venerdì 7 e domenica 9 agosto a Casa Pragelato, in via Reale Vecchia, a partire dalle 17,30. Nel primo appuntamento, intitolato "Contrasto che conquista", interverranno i produttori di formaggi d'alpeggio e di miele. Nel secondo, intitolato "Dolce, salato e alchimie alpine", si parlerà dei gofri, le cialde croccanti farcite di dolce o di salato, ma anche degli amari e dei digestivi fra tradizione e innovazione. Collaborano alla riuscita dell'iniziativa il Comune di Pragelato, il Consorzio Vittone e il Centro Arti e Tradizioni Popolari, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino e la promozione di Turismo Torino e provincia.