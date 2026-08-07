Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Approfittate del trigono del novilunio del 12 agosto per prendere decisioni, uscire dal paesello, frequentare gente ilare, combinare dei ritrovi e non pensare più a niente perché, essendo sfibrati, se non staccate andate in tilt! Qualcuno farà girar le anime ma voi soprassedete in quanto sapete che contro l’ottusità la ragion non vale. Movimento di scartoffie o contatti con professionisti. Qualche nativo rimarrà amareggiato da un conto salato. Il 10 agosto sarà invece incantato.

TORO: Di cosine, sia irritanti che carine, ne capiteranno diverse ma una, cogliendo alla sprovvista, vi spiazzerà. In simultanea vi toccherà placare degli spiriti bollenti, sistemare una questione o posticipare un incontro. I più audaci si butteranno a capofitto in vacanze ardite mentre chi ha degli impedimenti opterà per una metà di agosto casalinga ma non per questo malvagia a parte un’incavolatura e un acciacco da non sottovalutare. Soddisfazioni intorno a ferragosto.

GEMELLI: Battete la fiacca e l’unico modo per sconfiggerla consiste nel selezionare gli impegni e dipingere le giornate di positività cominciando già sin d’ora a programmare un ferragosto all’insegna delle giocosità. Non da escludere, tra giovedì e martedì, una litigata, una memorabile serata, un diletto e un dispetto. Qualche nativo tribolerà a recuperare dei soldini. Essendo l’intestino delicatino limitate gli abbuffi e masticate pianino… Notizie mozzafiato.

CANCRO: Non abbacchiatevi: se qualcosa impensierisce sappiate che all’improvviso riuscirete a risolvere un annoso dilemma, vincere una causa personale, avere una bella rivincita su chi vi ha ingannato, recuperare dei soldini, concedervi un salubre break o trascorrere un ferragosto indimenticabile. Spuntano pure delle birbonate, degli stupori dinanzi a dichiarazioni o dinieghi, delle libagioni, viaggetti e tenere emozioni. Tendenza alla fiacca e alle infiammazioni.

LEONE: È inutile fingere che tutto fili liscio perché siete insoddisfatti o vivete all’interno di una situazione destante apprensione, ma approfittate del benevolo Giove per accedere a qualcosa di brioso, divertente e spiritoso. Oltretutto vi conviene rilassarvi in quanto al varco vi attende un dopo ferie impegnativo causa le tante cose da fare e sbrigare. Prossimamente le improvvisate non mancheranno: una rattristerà e una rincuorerà… Il compleanno sarà encomiabile.

VERGINE: All’orizzonte vi attendono tante sorpresine con quel bel sestile di Marte che offrendo, dal 12 agosto, un possente sostegno, consentirà di trascorrere attimi memorabili insieme a chi diletta a patto di mitigare apprensioni, ansie, agitazioni. Combinate scorribande, viaggetti e, alla faccia della dieta, luculliane abbuffate con contorno di risate … Coltivate altresì un’amicizia infondente positività e a ferragosto, condizioni meteo permettendo, andate a fare un bel giretto.

BILANCIA: Piuttosto sfiduciati vi demoralizzerete facilmente e il timore di non riuscire in un intento vi manderà nel pallone. Ma suvvia, estrapolate la simpatia, siate meno nervosetti e pensate a programmare un week end o un ferragosto in allegria. Un neo può provenire da una questione affettiva che turba la quiete. La notte del 10 agosto invece esprimete un desiderio che, se ci pensate fermamente, di materializzerà. Propensione alle indigestioni. Domenica infuocata.

SCORPIONE: Malgrado tendiate a vedere la brocca mezza vuota, col consenso delle birbe stelle, tirerete respiri di sollievo cullandovi sull’onda di tenere emozioni distanziando i poveri di spirito e raccogliendo i frutti di ciò che avevate seminato … Una preoccupazione potrebbe provenire da un familiare, un acciacchino, uno sbaglio o una risposta tardante ad arrivare. Tra venerdì e mercoledì un episodio scombussolerà e una notizia allieterà. Combini anticipati per ferragosto.

SAGITTARIO: Con Saturno in poppa si prospettano delle indimenticabili giornate, delle feste a cui presenziare, dei ruspanti ritrovi, delle gioie da figlioli, una meritata villeggiatura o anche solo semplicemente un maggior relax rispetto ai mesi antecedenti. I nati in dicembre aderiranno ad una grigliata o faranno una giocata fortunata ma, per tutti, la settimana risulta essere importante e quasi da appuntare sul quaderno dei ricordi. Sabato festaiolo e ferragosto baldanzoso.

CAPRICORNO: Si prevede un periodo singolare in quanto ci sarà chi, librando per altre mete, abbandonerà crucci e pensieri divertendosi un sacco e chi, preso da incombenze o problemi vari, si vedrà costretto a rimanere sul lavoro o nella consueta abitazione. Per tutti comunque le giornate agostine saranno talmente intense dal non lasciar spazio alla noia. Per ferragosto iniziate già sin d’ora a fare un programmino. I nati in gennaio si toglieranno un fardello.

ACQUARIO: La quadratura di Marte, dal 12 agosto, avvallerà ansietà ed un modo di agire reputato, da chi vi vive accanto, un po' polemico ed ansioso. Se luglio è stato fermentato concedetevi una vacanza e staccate la spina! Lusinghe o performance lambiranno i single mentre per tutti gli altri si profilando delle novelle provenienti da amici o parenti, dei guizzi di gioia ma pure dei crucci per un anzianotto. Il 10 agosto esprimete un desiderio guardando non solo le stelle ma anche la Luna.…

PESCI: Degli alti e bassi contrassegneranno una settimana pesantuccia ma utile al fine di capire che cosa intorno a voi va cambiato però non demordete in quanto trattasi solo di un attimo di impasse atto a svanire rapidamente… Nel focolare delle speranze sta per accendersi la fiamma della riuscita e tante odissee svaniranno lasciando il posto ad un ferragosto distensivo e singolare. Amicona da ringraziare, bellimbusto da inquadrare, soldini da sborsare e cene a cui aderire.

E che le stelle vi accompagnino in ogni momento di questa rovente estate.