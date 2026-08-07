Susa e Olux, Canalis (Pd): “Senza pediatri la montagna muore"

"La congiuntura imprevista e sfavorevole del pensionamento improvviso del dottor Visca di Oulx e del trasferimento della dottoressa Bottes di Susa ad Avigliana hanno creato un vuoto pediatrico nell’alta val di Susa, che si aggiunge ai sempre più frequenti episodi di “scopertura pediatrica” nei vari ambiti della nostra Regione.

C’è sicuramente un problema di calo demografico (un pediatra di libera scelta può prendere in carico fino a 1.200 piccoli pazienti sotto i 14 anni, massimale sempre più difficile da raggiungere, soprattutto nelle aree montane), ma c’è anche un’insufficienza di pediatri, che fa sì che solo gli ambiti territoriali ben collegati e più popolosi vengano coperti con rapidità.

Plaudiamo pertanto alla reazione tempestiva dei sindaci e dell’AslTo3, ma non basta.

I sindaci hanno offerto un rimborso per i trasporti e l’alloggio e l’Asl ha immediatamente aperto una “carenza” per incarico temporaneo (quindi idonea sia per medici con titoli completi sia per medici specializzandi) e ha attivato con l’aiuto dei pediatri di Rivoli un ambulatorio pediatrico extra presso l’ospedale di Susa, ma sono molto preoccupata per le prossime settimane, quando le famiglie torneranno dalle vacanze.

L’ideale sarebbe far seguire tutti i minori sotto i 14 da un pediatra e non solo quelli fini ai 6 anni e soprattutto andrebbero seguiti non troppo lontano da casa e non solo in ospedale.

Le soluzioni ponte sono un tampone benefico ma non risolutivo.

Per coprire la carenza, la Regione valuti misure straordinarie, anche al di là degli incentivi previsti dal contratto nazionale e regionale per gli ambulatori dei pediatri di libera scelta in aree disagiate.

Il sostegno alla montagna non può essere uno slogan giornalistico: ora è il momento di dimostrarlo.

Senza pediatri le famiglie se ne vanno e la montagna muore" così Monica Canalis, consigliera regionale PD.