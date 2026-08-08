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Cronaca | 08 agosto 2026, 17:57

Ciclisti investiti a Lanzo Torinese: arrestato l'automobilista autore del gesto

Il 73enne è stato posto ai domiciliari. Quattro le persone ferite, per una la prognosi è riservata

Ciclisti investiti a Lanzo Torinese: arrestato l'automobilista autore del gesto


È stato confermato nel tardo pomeriggio, l’arresto del 73enne che questa mattina al termine di una lite ha investito e ferito alcuni ciclisti a Lanzo Torinese.

Su disposizione della Procura di Ivrea sono stati predisposti gli arresti domiciliari dell’uomo che subito dopo l’accaduto era già andato a costituirsi dai Carabinieri. 

L’episodio si è verificato questa mattina in via Loreto.

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, dopo la discussione per futili motivi, forse legati alla viabilità, l'automobilista avrebbe travolto i ciclisti e in seguito sarebbe tornato indietro investendoli di nuovo.

Il bilancio è di quattro persone ferite, di cui una in gravi condizioni in seguito a un trauma cranico, la prognosi è riservata. Ferite in modo non grave le altre tre persone.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e l'elisoccorso, mentre sull’esatta dinamica indagano ora i Carabinieri.

ch. ga.

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