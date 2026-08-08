Lanzo Torinese, ciclisti investiti da un automobilista dopo una lite: un ferito è grave

Alcuni ciclisti sono stati investiti questa mattina, intorno alle 9.30, a Lanzo Torinese, al termine di una lite per futili motivi con un automobilista.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, alla guida di un’autovettura, avrebbe investito volontariamente i ciclisti in via Loreto. Quattro le persone rimaste ferite, una delle quali in condizioni più gravi che ha riportato un trauma cranico, prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e l'elisoccorso per stabilizzare i pazienti che hanno riportato diversi ferite e traumi. Due sono stati trasportati al CTO e due al Giovanni Bosco.

Subito dopo l’accaduto, il conducente si è presentato spontaneamente ai Carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nei suoi confronti saranno effettuati accertamenti di natura tossicologica.

