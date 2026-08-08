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Cronaca | 08 agosto 2026, 17:07

Rintracciato a Torino il cellulare di Ikhlas Ayah Masonicic: la 14enne è scomparsa dal 22 luglio

Originaria di Giove in provincia di Terni, non si hanno sue notizie da oltre due settimane

Rintracciato a Torino il cellulare di Ikhlas Ayah Masonicic: la 14enne è scomparsa dal 22 luglio

“Aiutateci a ritrovare Ikhlas” è l’appello lanciato sui social e ripreso dalla trasmissione Chi l’ha visto? per ritrovare la 14enne originaria della provincia di Terni scomparsa mercoledì 22 luglio dal Comune di Giove dove vive con il padre e i fratelli.

La sera del 22 luglio Ikhlas Ayah Masonicic, questo il nome completo della ragazza, ha detto alla famiglia di avere appuntamento con un’amica ed è uscita senza tornare più a casa, senza avere con sé i documenti. Il padre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri.

Il suo telefono è stato tracciato l’ultima volta a Torino. Da qui il tam tam mediatico sui canali social della provincia e della città.

Chiara Gallo

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