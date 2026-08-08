Torino intona Francesco Guccini: il flashmob in piazza Castello

Anche Torino ricorda Guccini. Il capoluogo sabaudo si è unito al flashmob di tutta Italia ritrovandosi ieri sera in piazza Castello per intonare i brani iconici del Maestro.

Un centinaio di persone che si sono riunite rispondendo a un appello lanciato via social. Davanti alla cancellata di Palazzo Reale hanno intanto le canzoni come "Dio è morto" e "L'Avvelenata". Qualcuno si è portato dietro una chitarra e tutti insieme hanno ricordato il cantautore che si è spento due giorni fa all'età di 86 anni.

Tanta commozione, per un momento che ha unito tutta l'Italia, in omaggio a chi ha fatto la storia della nostra musica. Appeso al cancello del palazzo ottocentesco, un cartello: "Grazie Francesco Guccini".

