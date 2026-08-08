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Cultura e spettacoli | 08 agosto 2026, 11:51

Torino intona Francesco Guccini: il flashmob in piazza Castello

All'appello lanciato sui social hanno aderito un centinaio di persone che davanti a Palazzo Reale hanno intanto i brani del Maestro

Frame dal gruppo facebook &quot;Francesco Guccini fan club&quot;

Frame dal gruppo facebook "Francesco Guccini fan club"

Anche Torino ricorda Guccini. Il capoluogo sabaudo si è unito al flashmob di tutta Italia ritrovandosi ieri sera in piazza Castello per intonare i brani iconici del Maestro. 

Un centinaio di persone che si sono riunite rispondendo a un appello lanciato via social. Davanti alla cancellata di Palazzo Reale hanno intanto le canzoni come "Dio è morto" e "L'Avvelenata". Qualcuno si è portato dietro una chitarra e tutti insieme hanno ricordato il cantautore che si è spento due giorni fa all'età di 86 anni. 

Tanta commozione, per un momento che ha unito tutta l'Italia, in omaggio a chi ha fatto la storia della nostra musica. Appeso al cancello del palazzo ottocentesco, un cartello: "Grazie Francesco Guccini". 
   

 

ch. ga.

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