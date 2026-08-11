Volley A2/F: domani la Monviso Volley inizia la stagione della risalita

La preparazione inizierà domani, mercoledì 12 agosto e il nuovo coach Andrea Giovi delinea il percorso per una stagione in cui la Monviso Volley tenta la risalita in A1: “I primi tre giorni saranno dedicati per lo più a viste mediche, conoscenza delle ragazze, qualche analisi in più dal punto di vista fisico che ovviamente coinvolgerà preparatore e fisioterapista. Un approccio al lavoro, dunque, soprattutto fisico. Poi nel pomeriggio inizieremo con la palla ma con molta calma, probabilmente sulla sabbia. È più un momento di approccio al lavoro che lavoro vero e proprio”.

Un campionato non facile quello di A2, con trasferte molto lunghe e un calendario fitto. La prima gara sarà a Vasto, con l’Altino, il 4 ottobre e l’ultima l’11 aprile ad Altamura in Puglia. Il debutto tra le mura amiche del Pala Bus Company di Villafranca Piemonte invece sarà l’11 ottobre contro Padova.