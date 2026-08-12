Villanova Canavese, taglia la strada a un motociclista e scappa senza prestare soccorso: denunciato un 42enne

Denunciato per omissione di soccorso un 42enne di Balangero.

I fatti risalgono al pomeriggio inoltrato del 17 luglio scorso lungo la strada provinciale 2, all’altezza di Villanova Canavese. Un’auto, condotta dal 42enne aveva tagliato la strada a un motociclista effettuando un’improvvisa manovra di svolta a sinistra, per poi darsi alla fuga.

L’uomo a bordo della moto - di 35 anni e residente a Lanzo Torinese - era impattato rovinosamente al suolo, senza fortunatamente provocarsi gravi ferite; il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ciriè lo aveva infatti medicato e dimesso, dopo qualche ora, con una prognosi di 15 giorni.

La fuga del conducente ha però fatto scattare le indagini anche per il reato di “omissione di soccorso”, oltre che a quello di “lesioni personali stradali”. Gli accertamenti portati avanti dai Carabinieri della Stazione di Lanzo Torinese, dopo due settimane, hanno consentito di individuare e identificare con certezza l’uomo a bordo del veicolo e di denunciarlo alla Procura della Repubblica di Ivrea.