In bicicletta con mezzo chilo di eroina: fermata la fuga in San Donato

Oltre mezzo chilo di eroina, dosi di cocaina e più di sette mila euro in contanti pronti a riempire le tasche dello spaccio cittadino. È il bilancio dell'operazione condotta a Torino nel quartiere San Donato, dove gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due cittadini albanesi di 60 e 30 anni, sorpresi durante un passaggio di consegne in strada e ora trasferiti nel carcere Lorusso e Cutugno.

Lo scambio in via Servais e il tentativo di fuga

L'operazione è scattata a seguito di un'attività di osservazione incentrata sugli spostamenti del sessantenne, notato nei giorni precedenti mentre si muoveva con frequenza in varie zone della città a bordo della propria auto. Gli investigatori lo hanno seguito fino a via Giovanni Servais dove, una volta parcheggiato il veicolo e proseguito a piedi, l'uomo ha estratto dalla tracolla un panetto marrone per consegnarlo al trentenne, sopraggiunto nel frattempo in bicicletta.

Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato la fuga sulle due ruote, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. La perquisizione ha permesso di recuperare l'involucro appena ricevuto, contenente circa 530 grammi di eroina, e una somma superiore a 1.700 euro in contanti. Contemporaneamente è stato fermato anche l'altro uomo alla guida della sua autovettura, all'interno della quale è stato rinvenuto ulteriore denaro.

Dalle case al carcere: il blitz nelle abitazioni

I controlli si sono poi estesi alle abitazioni di entrambi i fermati. Nelle perquisizioni domiciliari i poliziotti hanno rinvenuto altri quantitativi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e ulteriori 5.400 euro in contanti. L'intera partita di droga, il denaro, la vettura usata per gli spostamenti e l'attrezzatura da confezionamento sono stati posti sotto sequestro, mentre per i due è scattato l'arresto con la custodia cautelare in carcere.