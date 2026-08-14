Incidente tragico sulla statale di Cesana: muore un motociclista di 29 anni

Drammatico incidente stradale, poco dopo le 12 di oggi, lungo la statale 24 che porta a Cesana. Un incidente stradale ha infatti visto coinvolto un motociclista di 29 anni che ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo sarebbe finito contro un guard rail per cause e dinamiche ancora da accertare.



Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 di Azienda Zero. Quando è arrivata l'ambulanza, però, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell'uomo, a causa dei gravi traumi riportati.



Sulla statale 24 “Del Monginevro” si transita ora a senso unico alternato al km 88,80. La strada è stata precedentemente chiusa. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.