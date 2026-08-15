Arturo Brachetti festeggia dieci stagioni di "Solo": a dicembre torna a Torino del maestro del trasformismo

Un viaggio nella fantasia, nella memoria e nelle infinite possibilità dell’immaginazione: Arturo Brachetti celebra dieci stagioni di "Solo", lo spettacolo che ha conquistato più di un milione di spettatori e che dal 26 dicembre tornerà nei teatri, prima a Torino e poi in tutta Italia, confermandosi come uno dei titoli più amati del teatro visivo internazionale.

"Solo" è un classico senza tempo, uno show che si guarda e si riguarda, perché ogni replica regala la stessa meraviglia della prima volta. In scena scorrono 90 minuti di risate, stupore e poesia, un ritmo che da dieci stagioni incanta il pubblico di ogni età mentre Brachetti si avvicina al traguardo dei suoi 50 anni di carriera.

Il cuore dello spettacolo: il trasformismo

Al centro di "Solo" c'è l’arte che ha reso Brachetti un'icona mondiale: il trasformismo. Accanto a questa, una costellazione di discipline che l’artista domina con eleganza e leggerezza: Ombre cinesi, Chapeaugraphie, Sand painting, Raggio laser.

Una casa segreta dove tutto prende vita

Brachetti invita il pubblico nella sua casa immaginaria, un luogo senza tempo dove ogni stanza custodisce un frammento della nostra identità. Gli oggetti quotidiani si animano, diventano porte verso mondi straordinari, e il limite è solo la fantasia. Nella stanza dei bambini, il mondo delle fiabe. Nella camera dei genitori, un ricordo intimo dedicato alla madre. In cucina, un matrimonio all’italiana degno del miglior neorealismo.

Cinquant'anni di musica e ricordi

A guidare il percorso, i “pensierini” che Arturo scriveva da bambino: piccole frasi che hanno segnato la sua crescita e che oggi diventano filo narrativo dello spettacolo.

In scena con Brachetti c’è la sua ombra, interpretata da Kevin Michael Moore: la parte razionale, quella che vorrebbe riportare Arturo “con i piedi per terra”.

Tra i due si consuma un confronto vivace che culmina in una battaglia a colpi di raggi laser, simbolo del continuo dialogo tra immaginazione e logica.