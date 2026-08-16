Nuova stagione per la Reale Mutua Torino, svelati i numeri di maglia e il calendario del raduno

Si accendono i riflettori sulla nuova stagione della Reale Mutua Basket Torino. Con l'avvio della seconda metà di agosto prende forma il percorso di avvicinamento al campionato 2026/27, scandito da una tabella di marcia serrata che condurrà la squadra fino alla prima seduta formale sul parquet di casa.

La marcia d'avvicinamento comincia con tre sedute pomeridiane di allenamento libero, previste da domani (lunedì 17) a mercoledì 19 agosto presso la struttura dello Sport Club di Venaria. Nella mattinata di martedì 18 agosto, la squadra si recherà invece presso il Medical Lab, medical partner ufficiale del club, per sostenere i consueti test medici e fisici di rito propedeutici all'attività agonistica. Il momento clou della settimana è fissato per giovedì 20 agosto, quando il gruppo si ritroverà al Pala Gianni Asti per il primo allenamento ufficiale della stagione, che darà il via effettivo ai lavori.

A dirigere le operazioni in panchina sarà coach Paolo Moretti, supportato da uno staff tecnico e sanitario rinnovato. Al fianco del capo allenatore siederanno gli assistenti Niccolò Locati e Lara Pozzato. La gestione atletica è stata affidata ai preparatori fisici Roberto Marocco e Davide Beratto, mentre il reparto medico-fisioterapico vedrà all'opera i fisioterapisti Marco Daniele e Nicolò Brighenti, insieme ai medici sociali Dottor Stefano Suraci e Dottor Francesco Gallozzi.

Parallelamente alla definizione del calendario di lavoro, la società ha reso note le scelte ufficiali dei numeri di maglia per l'intera rosa della prima squadra. Il pacchetto dei registi e degli esterni vede Alberto Mossi con il numero 9, Matteo Corgnati con il numero 11, Federico Massone con il numero 22, l'italo-argentino Thiago Villar con il numero 30, la guardia Simone Pepe con il numero 40 e la guardia statunitense Zach Harvey, che ha optato per il numero 88. Per quanto concerne il reparto ali e lunghi, vestiranno il gialloblù Stefano Faloppa (numero 5), Matteo Ghirlanda (numero 6), l'ala americana Terry Allen (numero 15), i centri Angelo Del Chiaro (numero 16) e Lorenzo Benvenuti (numero 25), e infine Francesco Scandiuzzi con il numero 44.

A completare il gruppo di lavoro per questa prima fase di raduno ci saranno inoltre quattro giovani atleti emergenti provenienti dal percorso GranTorino Basketball Draft, già reduci dalla settimana di pre-raduno estivo svolta agli ordini di coach Moretti: la guardia/ala classe 2006 Edoardo Bossola, l'ala/centro classe 2008 Raffaele Ficetti, l'ala classe 2008 Antonello Losito e la guardia classe 2006 Alessandro Milone, nell'ultima stagione agonistica impegnato negli Stati Uniti presso il Bosco Institute in Indiana.