Dalla bella stagione alla bella stagionatura: il Piemonte pronto a conquistare il mercato dei formaggi con Casearia 2026

Il Piemonte scalda i motori se si parla di formaggio e produzioni di qualità. Dal 28 al 30 agosto, infatti, la nostra regione sarà protagonista della 4° edizione di Casearia, la Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani del Centro Sud Italia-. Appuntamento ad Agnone, in Molise.



A tenere alte le insegne, in particolare, saranno il Caseificio Persia e il Consorzio Robiola di Roccaverano DOP.

Il Caseificio Persia, di Cavallermaggiore porta ad Agnone due interpretazioni del Testun, il "testone" tipico del Cuneese: nella versione classica, dalla pasta compatta e lievemente piccante grazie al caglio in pasta di capretto, e nel Testun Affienato, che matura avvolto nel fieno maggengo assumendo sfumature erbacee. Ma la proposta del caseificio è più ampia: dalla Tuma dla culin-a, lavorata con latte crudo delle colline del Roero, al Mon vej, dalla forma quadrata e dal sapore che si intensifica con la stagionatura, fino alla Sola, dall'aspetto basso e largo, disponibile anche nelle varianti alle erbe di Provenza e al peperoncino. Completano la gamma il Fior di tiglio, arricchito in superficie con miele biologico, il Micon dai sentori di erba e burro, e la Maggiolina, dalla crosta rossiccia ottenuta con lavaggi in acqua e sale, ricetta di origine monastica piemontese.

Il Consorzio Robiola di Roccaverano DOP tutela invece un formaggio unico al mondo, prodotto artigianalmente esclusivamente tra le colline intorno a Roccaverano (AT). A pasta morbida e latte 100% caprino, nasce dalla coagulazione acida di latte crudo intero delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina, ottenuto da animali al pascolo obbligatoriamente da marzo a novembre, senza mangimi OGM e con un'alimentazione che deve provenire per almeno l'80% dal territorio di produzione: un vero e proprio manifesto del legame tra formaggio e paesaggio.



Le realtà piemontesi si inseriscono in una manifestazione che si conferma tra le più importanti del settore, con oltre 70 espositori e più di 200 produzioni di formaggi provenienti da tutta Italia. Ad accoglierle sarà Agnone, il borgo molisano insignito dall'ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) del titolo di "Città del Formaggio". Tre giornate intense di degustazioni, masterclass, laboratori per famiglie e show cooking, con la partecipazione di volti noti dell'enogastronomia come Bruno Vanzan, Luca Pappagallo e Peppone Calabrese.



Casearia 2026 apre le porte venerdì 28 agosto dalle 11.00 alle 21.00, mentre sabato 29 e domenica 30 agosto il Palasport accoglie i visitatori dalle 10.00 alle 21.00 e dalle 10.00 alle 20.00 rispettivamente, per tre giorni interi da vivere tra i sapori dei formaggi italiani. Dalle 21.00 alle 24.00 di venerdì e sabato c'è la Notte Bianca con spettacoli e concerti.

