Barriera di Milano riabbraccia la Casa della Frutta: travolta dall'affetto dei clienti, riapre da domani

Sembrava l'ennesima serranda abbassata destinata a lasciare un vuoto incolmabile nel tessuto sociale di Barriera di Milano, ma il finale di questa storia è del tutto inaspettato. Dopo aver annunciato la chiusura definitiva ad agosto 2026, sopraffatti dalla fatica di un mestiere portato avanti per decenni, i fratelli Simone (il titolare) e Roberto hanno fatto un passo indietro. Da domani, giovedì 27 agosto, il negozio di corso Vercelli riaprirà ufficialmente i battenti.

La mobilitazione dei clienti e la scelta di continuare

A far recedere i titolari dalla decisione di chiudere non è stata una manovra commerciale, bensì l'affetto travolgente ricevuto durante la pausa estiva. In tantissimi, tra clienti storici ed emergenti del quartiere, hanno inviato messaggi, parole d'affetto e testimonianze di stima che hanno spinto la famiglia a un confronto decisivo. La voglia di non abbandonare un presidio così importante ha prevalso sul peso del lavoro quotidiano, convincendoli a posticipare l'addio e a continuare l'attività.

Un'eccellenza che resiste dal 1970 nel cuore del quartiere

Aperta all'inizio degli anni Settanta all'altezza di via Palestrina, la Casa della Frutta rappresenta un pilastro con oltre cinquant'anni di storia. La decisione iniziale di fermarsi non era legata a una crisi di vendite o al calo della clientela, ma ai ritmi massacranti di un lavoro che inizia ogni mattina alle quattro con la selezione diretta dei prodotti ai mercati generali.

La notizia del ritorno in attività (comunicata da uno dei fratelli via Facebook) ha fatto scattare la festa tra i residenti. Come dimostrano gli oltre 200 like ottenuti appena un'ora dopo la pubblicazione del post, oltre ai tantissimi commenti che danno il bentornato al negozio del quartiere.