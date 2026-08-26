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Centro | 26 agosto 2026, 15:45

I Ministri Volontari di Scientology in piazza a Torino: tre giorni di incontri in via Lagrange

L'associazione Procivicos allestisce la caratteristica tenda gialla dal 4 al 6 settembre per raccontare 25 anni di soccorso e solidarietà sul territorio

Volontari Procivicos

Volontari Procivicos

Un presidio aperto alla cittadinanza per far conoscere da vicino l'impegno nel soccorso e nella solidarietà. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, l’associazione di volontariato di Protezione Civile della comunità di Scientology, Procivicos, invita tutti i torinesi a visitare la tenda dei Ministri Volontari. La struttura galla verrà allestita all'incrocio tra via Lagrange e via Soleri, rimanendo accessibile a ingresso libero con orario continuato dalle 10 alle 22.

L'iniziativa intende ripercorrere la storia del movimento umanitario internazionale fondato cinquant’anni fa da L. Ron Hubbard. Il momento centrale del programma è previsto per sabato 5 settembre alle ore 11:30, quando si terrà una presentazione pubblica ufficiale alla presenza di ospiti istituzionali e rappresentanti di altre realtà del volontariato locale.

Come spiega il presidente Giuseppe Tesio, la struttura torinese di Procivicos è nata venticinque anni fa su impulso del leader ecclesiastico David Miscavige all'indomani dell'11 settembre. Guidata dal motto "Qualcosa si può fare", l'associazione opera affiancando gli esperti nelle emergenze e collaborando con il tessuto sociale del territorio per portare aiuto concreto a chi si trova in difficoltà.

Redazione

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