Svaligia pasticceria del centro, poi cerca di nascondersi dietro un cartellone pubblicitario: arrestato

Tre persone in manette per furti nei negozi di Torino nella notte fra il 15 e il 16 agosto. Nel primo caso, una pattuglia della Squadra Volante ha individuato ed arrestato un uomo che aveva appena preso di mira una pasticceria di via Garibaldi. Grazie alla segnalazione ricevuta da una residente in zona, insospettita da forti rumori in piena notte, gli agenti sono intervenuti con tempestività.

Furto in pasticceria

Guidati dagli operatori della Sala Radio, che attraverso le telecamere della Questura vedevano il fuggiasco allontanarsi in direzione di piazza Castello, il malvivente è stato fermato mentre cercava di nascondersi dietro un cartellone pubblicitario all’angolo fra via Sant’Agostino e via Garibaldi. L’uomo, un 58enne di nazionalità ruandese, era in possesso del registratore di cassa e di un I-pad trafugati dalla pasticceria, nonché di 36 confezioni di gianduiotti, del valore di circa 400 €.

Il secondo intervento riguarda una coppia di ladri, un italiano di 30 e un moldavo di 42, introdottisi all’interno di una ditta di trasporto e smaltimento di rifiuti dell’edilizia di via Druento. I poliziotti, transitando davanti, hanno notato uno squarcio nella rete perimetrale. Con una manovra a tenaglia, le due pattuglie si sono posizionate in corrispondenza dei due ingressi dell’azienda, uno dei quali su via Sansovino, facendo contemporaneamente accesso all’interno.

Ladri di gasolio

Gli agenti hanno intercettato uno dei due ladri mentre riempiva con del gasolio un grande fusto di plastica e l’altro soggetto poco distante, bloccandoli. Dai successivi approfondimenti, si è accertato che i due uomini avevano tentato di rubare complessivamente 100 litri di gasolio, riempiendo 4 fusti da 25 litri cadauno. Sequestrato a loro carico diverso materiale da scasso, come tubi di gomma, fil di ferro, arnesi e fanali utilizzati per avere luce.