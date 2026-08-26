Tutto pronto per la Festa dello Sport: la Pellerina si trasforma in una palestra a cielo aperto

Una giornata all'insegna del movimento, del benessere e del divertimento all'aria aperta. Domenica 13 settembre il parco della Pellerina si appresta ad accogliere il ritorno della Festa dello Sport & Circoscrizioni in mostra, il tradizionale appuntamento cittadino promosso dalla Circoscrizione 4 per valorizzare il ricco tessuto sportivo e associativo del territorio.

Dalle 10 alle 18, con ingresso principale da corso Appio Claudio 106, l'area verde si trasformerà in un grande villaggio multidisciplinare ad accesso totalmente libero e gratuito. Oltre 50 associazioni ed enti sportivi allestiranno i propri gazebi informativi per presentare le attività della nuova stagione e guidare i visitatori alla scoperta di svariate discipline.

L'iniziativa è pensata per coinvolgere un pubblico di ogni età, dai bambini agli adulti. Nel corso dell'intera giornata sarà possibile partecipare a lezioni aperte e prove pratiche sotto la supervisione di istruttori qualificati, assistere a esibizioni dal vivo e spettacoli, oppure prendere parte ai laboratori e agli incontri informativi organizzati dalle realtà locali.