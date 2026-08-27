Sabato l'ultimo saluto a Luigi Fasano, che ha perso la vita in mare ad Andora con il bagnino Fabrizio Valente

Si svolgeranno sabato i funerali di Luigi Fasano, “Luigino" (nato a Torino), che ha perso tragicamente la vita a 66 anni, insieme al bagnino Fabrizio Valente, lo scorso martedì 25 agosto, nel mare antistante la spiaggia di Andora, nel Savonese (LEGGI QUI).

Fasano si trovava in acqua con la moglie quando la situazione è improvvisamente diventata critica. A intervenire per soccorrere la coppia è stato il bagnino savonese Fabrizio Valente, 62 anni, che dopo essere riuscito a riportare a riva la donna è tornato in mare per raggiungere il marito. Durante il secondo intervento, però, il bagnino avrebbe accusato un malore e perso le forze. Per entrambi, nonostante l'intervento dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare.

A Casalgrasso, dove Fasano viveva, la notizia ha lasciato sgomenti quanti lo conoscevano, a partire dal primo cittadino, Giovanni Donetto, che con lui aveva condiviso anni di lavoro, l'amicizia e soprattutto la passione per la bicicletta. "Era un amico sportivo, un ciclista, un compagno di lavoro, un "compagno di merende". Una persona che verrà sicuramente a mancare a tutto il paese perché, con la sua allegria, con il suo modo di fare e con la battuta sempre pronta, ha fatto sì che ci tenesse sempre uniti nell'amicizia".

Fasano lascia la moglie Anna Maria, i figli Enrico con Valentina, Cristina con Federico, Fratel Beppe, il papà felice, le sorelle Livia, Domenica e Franca, con i cognati Luigi e Roberto, i nipoti Cristiano, Luca e Simone con le rispettive famiglie.

Il Santo rosario sarà recitato venerdì 28 agosto alle 20.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Casalgrasso dove, sabato alle 10, si svolgeranno i funerali.

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto a Luigino, potrà farlo nella camera mortuaria della residenza Morelli: giovedì 27 agosto dalle 16 alle 17.30 e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17.30.

Eventuali offerte saranno devolute a Fratel Beppe per l’ospedale di Matiri.