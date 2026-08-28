Un po' di piogge oggi sul Torinese, weekend di bel tempo

Oggi una perturbazione porterà maltempo soprattutto ai settori alpini settentrionali e occidentali, qualche pioggia o temporali occasionali sulle pianure non sono esclusi. Da domani nuova fase di stabilità con bel tempo e temperature ancora un po' calde per il periodo.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 28 agosto.

Cielo molto nuvoloso o coperto, anche per la presenza di elevato pulviscolo sahariano in sospensione, con piogge e rovesci sulle Alpi occidentali. Possibili rovesci o temporali isolati sulle pianure in direzione sudovest-nordest dal pomeriggio, in particolare sui settori più orientali. Migliora dalla serata a partire da ovest.

Temperature massime in calo per via del maltempo e comprese tra 30 e 31 °C. Venti molto forti sulle Alpi, isolate raffiche soprattutto durante i temporali saranno possibili anche in pianura. Attenuazione dalla serata.

Da sabato 29 a lunedì 31 agosto.

Tempo stabile, con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, al più qualche isolato fenomeno sui settori alpini al pomeriggio. Temperature ancora oltre la media del periodo anche se più gradevoli, con valori compresi tra 29 e 33 °C, in leggero aumento lunedì. Minime comprese tra 18 e 21 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili. Tuttavia lunedì potranno esserci raffiche intense sulle Alpi al mattino.

Da martedì 1 settembre.

Non cambierà molto il copione, anche se qualche debole perturbazione potrebbe attraversare le nostre regioni a metà settimana.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Torino

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