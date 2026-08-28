A Bardonecchia una giornata per scoprire l'affascinante mondo degli avvoltoi

Domenica 6 settembre l'associazione “Ali delle Alpi” organizza al Palazzo delle Feste di Bardonecchia un evento in occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sugli avvoltoi, l’International Vulture Awareness Day 2026. L’iniziativa, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, offrirà al pubblico degli appassionati della natura l’occasione per scoprire curiosità, vita e minacce per la conservazione dei più grandi volatili che si possono incontrare nelle escursioni nelle vallate delle Alpi Occidentali.

Il programma

Alle 9 la giornata inizierà con un incontro di approfondimento sulle osservazioni di avvoltoi avvenute nel 2026 e sulla loro presenza nel territorio della Valle di Susa. Dalle 11 alle 18 saranno organizzate visite guidate al percorso espositivo allestito al Palazzo delle Feste. Ci sarà anche uno spazio dedicato ai bambini, con giochi, disegni e letture e alle 16 si terrà una caccia al tesoro. Sabato 5 settembre è anche prevista un’escursione guidata verso la zona speciale di conservazione "Val Fredda" a Bardonecchia, in compagnia di Laura Antiquario, guida dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie. La quota di partecipazione è di 25 euro per gli adulti e di 20 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. L’appuntamento è alle 11 a Rochemolles, con il ritorno previsto per le 16. Per informazioni si può visitare il sito Internet www.silvestristrekking.it o chiamare il numero telefonico 347-6000348.

La Giornata internazionale di sensibilizzazione sugli avvoltoi è nata nel 2006 grazie alla collaborazione di organizzazioni per la conservazione della natura in tutto il mondo. Originariamente promossa dal Programma Birds of Prey dell'Endangered Wildlife Trust in Sudafrica e dall'Hawk Conservancy Trust in Inghilterra, l’iniziativa ha travalicato i confini, diventando un faro di speranza per la conservazione degli avvoltoi. Oggi è promossa a livello internazionale dall'Endangered Wildlife Trust, dall'Hawk Conservancy Trust e dalla Vulture Conservation Foundation, per conto del Vulture Specialist Group. Centinaia di organizzatori e migliaia di partecipanti hanno aderito all'IVAD nel corso degli anni, per unire le forze e richiedere azioni concrete per la conservazione degli avvoltoi.



