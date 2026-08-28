Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Se ritornati alla normalità cercate di pianificare ciò avete in mente di effettuare visto che non potete permettervi di dormire sugli allori o di sbagliare… In ambito privato o materiale l’incredibile busserà alla porta inducendovi a compiere una scelta o chiedere consigli ad un esperto così come, un congiunto od un amico, abbisognerà di una parola di conforto. Nel contempo riceverete una notizia impensata e, nel week end, vi sollazzerete. Infiammazioni.

TORO: Dopo le vacanze vi attende una settimana fermentata per le finanze, il ménage, l’attività, annesse delle incombenze da portare a termine, un aggeggio da aggiustare, la soluzione di un problemino, una novella pazzerella e un combino stuzzichino. Lo stress esploderà tramite disturbi su base emotiva mentre una dieta stringata ridimensionerà pancetta, colesterolo, glicemia. Qualche nativo riceverà una proposta allettante altri aderiranno a fiere o tavolate. Domenica intensa.

GEMELLI: Riusciranno i raggi del sole settembrino a donarvi delle giornate decorose? Sicuramente sì e, grazie ad un supporto astrale e uno morale, una mozione stuzzicante, un cruccio svanente, reperirete un po’ di tranquillità… Unico neo: delle mattinate agitate, dei conteggi da riesaminare, un tipo da strapazzare, una questione da sistemare, un momento di stanchezza, una donna da tranquillizzare e un’altra da schivare. Invito, telefonata o visita gradita. Dolori alle articolazioni.

CANCRO: Questa, per qualche nativo, è stata un’estate complicata ma, con l’arrivo di settembre, inizierete a tirare boccate di ossigeno e, malgrado dobbiate ancora pazientare, avrete le idee più chiare su quello che non riuscivate a capire o vi faceva penare. In ambito sentimentale leggete tra le righe perché solo così comprenderete le intenzioni di chi, per propria comodità, continua a mentire.… Un responso vi tranquillizzerà. Week end all’insegna dell’imprevedibilità.

LEONE: Ed ecco settembre: mese di funghi, uva, scuole riaprenti e speranze latenti… Ad essere sinceri il mese potrebbe iniziare con le paturnie, un fracco di faccende da sbrigare, un disturbo da curare, delle ugge per un testardo familiare, dei soldi da sborsare o un patema da semplificare. Dinanzi ad un bivio non agite d’impulso ma riflettete a lungo partendo dal presupposto che poi indietro non si può più tornare mentre un figliolo preoccuperà o strabilierà. Inviti da accettare.

VERGINE: Fate della speranza un capitale su cui investire il prossimo avvenire visto che, dopo peripezie varie, partirete alla riscossa ottenendo così favoritismi sia terreni che astrali! Un paio di faccende andranno in porto, sconfiggerete un avversario o rinverrete uno spizzico di tranquillità anche se ci sarà chi avrà il sacrosanto potere di stizzirvi od annichilirvi. Omaggio o favore da parte di una cara amica. Domenica sbarazzina. Festicciola o doni per chi avanza d’età.

BILANCIA: Dubbi e sospetti non son concessi e soltanto il fiuto sarà di ottimo aiuto al fine di scoprire una marachella o districare una aggrovigliata matassa. I giorni scorreranno velocemente e tante risultano le cosine da fare e disfare da non accorgervi nemmeno del tempo che scorre… Se ve la siete spassata ora tornerete fiaccamente al rusco mentre in ambito sentimentale si presagiscono degli equivoci da chiarire e una paternale. Contatti con autorità e adesione a spettacolini.

SCORPIONE: Piuttosto nervosetti bisognerà trattarvi con le pinze e non contrariarvi in caso di lune storte ma, essendo in rari eletti a capire tali malumori, è fattibile spuntino delle discussioni con chi rompe ad oltranza. Nel contempo riceverete delle novelle sia brutte che belle, rimarrete esterrefatti dall’altrui stupidità, modificherete un rapporto interpersonale, penserete di fare un acquisto importante e rivedrete una persona speciale. Movimento di scartoffie e rottura di aggeggi.

SAGITTARIO: L’ansia colpirà a tradimento e, ad alimentare tal stato d’animo, contribuiranno dei contrattempi, il timore di non riuscire a risolvere un problema, una fiacca dilagante o il contegno di un tipetto mai contento di niente! Giove in trigono al Sole comunque vi darà una manina facendo si tutto si sistemi e che l’allegria e l’armonia trionfino. Il momento è altresì adatto per variare look, fare colloqui o aderire a feste. Sorpresa in arrivo. Vincite per chi gioca al Lotto.

CAPRICORNO: E così anche agosto fa fagotto lasciandovi in balia di un settembre che auspicate migliore perché, in qualsiasi modo li abbiate trascorsi, i mesi antecedenti hanno lasciato un’impronta ardua da dimenticare. Nei prossimi giorni invece avrete un mucchio di faccenduole da sbrigare, un disturbo da lenire, degli amiconi da ricontattare, delle memorabili serate, una femmina da inquadrare e un uomo da ammansire. Fastidi allo stomaco o al pancino.

ACQUARIO: Forse speravate in una maggiore magnanimità da parte di stelle così monelle dal contribuire a sconquassare qualche piano rimanendo amareggiati da un personaggio indigesto. Non abbacchiatevi ed approfittate del buon Giove per organizzarvi a puntino, variare qualcosa nell’abitazione, ottimizzare ciò che sta a cuore… Su svariati fronti diverse cose miglioreranno e qualcosa di carino vi rallegrerà. Torpore mattutino e questione da definire. Festa a cui aderire.

PESCI: Se, con la Luna che il 28 agosto si fa piena nella vostra costellazione, tutto sembra così incerto ed impalpabile, sappiate che presto vedrete più chiaro in voi stessi riuscendo così a prendere posticipate decisioni! Apprestatevi inoltre a dei minuti cambiamenti nelle abitudini giornaliere, ad una ripresa un po’ fiacca dell’attività, ad una letizia alternata ad un corruccio, a delle preoccupazioni relative a spostamenti, soldini o parenti. Fattibili dei bei ritrovi nel week end

E che le stelle settembrine portino, ad ognuno, tante cose carine…