Corso Vercelli e via Filadelfia: lunedì al via i lavori di rifacimento dell'asfalto

Lunedì 31 agosto prenderanno il via due cantieri per il rifacimento del manto stradale in corso Vercelli, tra il ponte Vittorio Emanuele II e via Catanzaro, e in via Filadelfia, tra via Tripoli e corso Agnelli. Per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza, senza interrompere completamente la circolazione, nei tratti interessati dai lavori il traffico sarà parzializzato e sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari.

Gli interventi rientrano nel piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, sostenuto da Fondazione CRT con un investimento complessivo di 32 milioni di euro, che prevede oltre 140 cantieri in tutta la città. "Si invita - spiegano dal Comune - a prestare attenzione alla segnaletica e a moderare la velocità durante il transito nelle zone interessate dai lavori".





