A Torino, l’autunno è la stagione dei grandi eventi: da Artissima alle ATP Finals, cosa segnare in agenda

Finita l’estate, Torino entra di nuovo a pieno regime nel suo programma di grandi eventi. Da Artissima, passando alle ATP fino al Torino Film Festival, l’autunno è decisamente la stagione della cultura per la città.

Mostre, proiezioni, spettacoli, concerti, sport saranno i veri protagonisti da settembre fino a novembre. Un’ampia finestra che permetterà di sperimentare tutte le arti in diverse location.

Agenda alla mano dunque, vediamo cosa bolle in pentola per i prossimi mesi e cosa non perdere.

SETTEMBRE

Per gli appassionati del food, prosegue fino al 6 settembre l’immancabile Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, giusta alla sua 79 edizione. Ad accompagnare l’evento gastronomico, anche un panel di artisti che si esibirà nella piazza principale cittadina con ospiti che spaziano da…a a…

Dal 1° al 4 settembre si comincia con NID, il nuovo festival dedicato alla danza a Torino e in tutta la regione.

A inizio settembre è prevista anche l’attesa rinascita del Museo Ettore Fico, che aprirà in una nuova sede nel quartiere di Madonna di Campagna e con una prima mostra personale di Giovanni Termini dal titolo “Caveau”.

Un assaggio della grande stagione del cinema a Torino è data dal tradizionale, Dario Argento Tour, in programma domenica 6 settembre, ma anche dalla mostra che celebra il cineasta Gilio Pontecorvo, in programma al Museo del Cinema dal 16 settembre al 5 aprile 2027, così come la rassegna Torino Underground Cinefest, attesa dal 25 settembre al 4 ottobre in diverse location della città, e l’arrivo del regista coreano Bong Joon Ho, autore di Parasite, al quale mercoledì 23 settembre sarà consegnata la Stella della Mole e che terrà una Masterclass all’interno della Mole.

Giunge alla sua sesta edizione, il Festival dell’Accoglienza che dall’11 settembre fino al 30 ottobre porterà oltre 100 eventi e 160 ospiti a Torino e in Piemonte, seguendo il fil rouge de “La mitezza è disarmante. Un'altra idea di coraggio”.

Per chi ha ancora nostalgia del Kappa FuturFestival, la musica techno torna a suonare all’Outloud Festival che si svolgerà sabato 12 settembre Bunker. In line up artisti come Jeff Mills, Helena Hauff, Gabbs, Nicolas Lutz.

Settembre è anche il mese in cui ricominciano i grandi concerti, a partire da quello di Claudio Baglioni, in programma in piazza San Carlo venerdì 17.

Infine, spazio all’arte con la mostra “The quantum effect” ospitata alle OGR. Un racconto per immagini sull'impatto della teoria quantistica sulla cultura visiva, dal cinema alla cultura pop fino all'arte contemporanea.

OTTOBRE

Ottobre è il mese dell’arte (contemporanea e non). Si parte dalla Reggia di Venaria che dal 2 ottobre al 14 febbraio 2027 si concentra sugli artisti moderni come Matisse, Braque, Picasso, Bacon in un percorso allestito grazie alla collaborazione con il Musée des Beaux-Arts di Lione.

Seguono le Gallerie d'Italia che aprono il programma autunnale con Luca Campigotto. Wandering Europe, in mostra dal 1° ottobre al 7 febbraio 2027, mentre dal 22 ottobre e fino al 7 febbraio 2027, presenteranno la personale dell'artista russo-americana Anastasia Samoylova dal titolo Harbour.

Il Mauto dal 27 ottobre fino a marzo 2027 inaugurerà la mostra sulla Storia dell’automobile in Cina, insieme a due project room dedicate a Aldo Brovarone e erald Laing.

Dal 29 ottobre al 4 aprile, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Fondazione Merz, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino si uniscono per collaborare a una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, mentre il Mao ospita dal 23 ottobre al 27 giugno 2027 Song Dong. Soul Out, la prima mostra personale in Italia dedicata all’artista Song Dong.

Palazzo Madama entra nella stagione autunnale con la mostra Il corpo della città: aperta dal 15 ottobre al 22 febbraio racconta un secolo di storia torinese attraverso il corpo: rappresentato, vestito, disciplinato, liberato e trasformato dalle profonde evoluzioni della società moderna.

La stessa settimana sarà quella lunga della Contemporary Art Week che ruoterà intorno alla 33^ edizione di Artissima, dal 30 ottobre al 1° novembre all’Oval del Lingotto. Ad aprire la settimana sarà però l’Apart Fair alla Promotrice di Belle Arti con un allestimento dal 28 ottobre al 1° novembre. Come sempre in parallelo sono in programma le fiere alternative: The Others, giunta alla 15esima edizione dal 29 ottobre al 1° novembre nel Parcheggio Lancia in Piazzale Antonio Chiribiri; Paratissima, che si è sposata dal centro per invadere lo spazio del Real Collegio di Moncalieri dal 30 ottobre al 1° novembre 2026; Flashback, che ha sede fissa in corso Giovanni Lanza 35 dal 29 ottobre al 1° novembre. Tutte anticipate dallo spettacolo luminoso per le vie della città portato da Luci d’Artista, accese dal 21 ottobre al 9 gennaio 2027. Infine, in una commistione che unisce musica elettronica e arte visual, dal 29 ottobre al 1° novembre, compie un quarto di secolo il Club2Club Festival.

Il cinema anticipa il mese del TFF, con un evento internazionale, l’Ocean Film Festival World Tour che lunedì 19 ottobre farà tappa al Cinema Massimo, e con la settima edizione dei Job Film Days, la rassegna in programma dal 6 all'11 ottobre e che parla di lavoro e diritti nel mondo del cinema.

Un mese di musica infine con la doppia data di concerti dei Pooh, sabato 10 e domenica 11 ottobre all’Inalpi Arena, e del vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, martedì 13 e mercoledì 14 ottobre al Teatro Colosseo. Brunoris Sas, si esibirà mercoledì 14 ottobre all’Auditorium Lingotto, mentre Sayf, salirà sul palco del Teatro Concordia di Venaria Reale mercoledì 14 ottobre. Chiude il mese, sabato 31 ottobre, Francesco Renga, al Teatro Colosseo.

NOVEMBRE

Ottobre a Torino sta all’arte contemporanea, come novembre sta cinema. A fare da perno non è Artissima, ma il Torino Film Festival che si svolgerà dal 24 novembre al 2 dicembre. Restano da annunciare i grandi nomi vip che calcheranno il red carpet di quest’anno chiamati dal direttore Giulio Base, ma è già stata annunciata la madrina, Donatella Finocchiaro, e la retrospettiva che sarà dedicata a Marilyn Monroe.

Ad anticipare il TFF, saranno il Contemporanea Film Festival, dedicato al cinema e alle arti visive concentrati sugli sguardi delle donne, in programma dal 3 al 7 novembre, e il Glocal Film Festival, dedicato al cinema del territorio, in programma dall’11 al 15 novembre. Il Museo del Cinema inoltre celebrerà il mondo dell’archeologia e della natura con una mostra dedicata al mondo dei Dinosauri che sarà inaugura in Mole il 19 novembre.

Da qualche anno novembre però è anche il mese dello sport, con l’arrivo in città delle ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre, attorno alle quali ruotano mostre, eventi, concerti e laboratori dedicati al tennis.

Per quanto riguarda i concerti, da segnare in agenda Achille Lauro che terrà l’opening show delle Atp Finals giovedì 12 novembre all’Inalpi Arena. Ma prima ancora la doppia data di Coez, sabato 7 e domenica 8 novembre all’Auditorio Agnelli, e Malika Ayane, mercoledì 11 novembre al Teatro Colosseo. Seguiranno Francesca Michielin venerdì 13 novembre al Teatro Colosseo, Mara Mattei mercoledì 18 novembre all’Hiroshima Mon Amor e Arisa, mercoledì 15 novembre di nuovo al Teatro Colosseo.

Infine, continua la stagione dell'arte con la mostra L'enigma del sorriso. Antonello da Messina tra Cefalù e Torino a Palazzo Madama. Dal 12 novembre al 22 febbraio 2027 il celebre Ritratto d'uomo del Museo Mandralisca, universalmente noto come l'Ignoto marinaio, sarà infatti posto a confronto con il Ritratto d'uomo conservato nel palazzo torinese.