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Cronaca | 05 settembre 2026, 18:28

Tragedia al Rally delle Mille Miglia, spettatore travolto e ucciso: vittima un 63enne torinese

La direzione di gara ha sospeso la manifestazione in svolgimento nel Bresciano in segno di lutto

Tragedia al Rally delle Mille Miglia (foto d'archivio)

Tragedia al Rally delle Mille Miglia (foto d'archivio)

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, durante il Rally delle Mille Miglia. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, uno spettatore che stava seguendo la gara con la moglie, un 63enne di Torino, è stato investito e ucciso da un'auto in gara.

Decisa la sospensione della gara

La coppia era partita dal Piemonte proprio per seguire la gara: l'incidente è avvenuto durante il passaggio del rally a Bione, nel Bresciano. 

La direzione ha sospeso la manifestazione in segno di lutto per quanto è accaduto.

redazione

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