Tragedia al Rally delle Mille Miglia, spettatore travolto e ucciso: vittima un 63enne torinese

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, durante il Rally delle Mille Miglia. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, uno spettatore che stava seguendo la gara con la moglie, un 63enne di Torino, è stato investito e ucciso da un'auto in gara.

Decisa la sospensione della gara

La coppia era partita dal Piemonte proprio per seguire la gara: l'incidente è avvenuto durante il passaggio del rally a Bione, nel Bresciano.

La direzione ha sospeso la manifestazione in segno di lutto per quanto è accaduto.