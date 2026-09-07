Controlli della Polizia nelle zone della movida: quasi 8 mila euro di multe

Nel fine settimana, sono stati svolti controlli straordinari del territorio ad alto impatto coordinati dalla Polizia di Stato nelle aree cittadine maggiormente interessate dal fenomeno della “movida”. I servizi hanno interessato diverse zone cittadine: il quadrilatero, il quartiere Vanchiglia e le aree di Borgo Nuovo da piazza Vittorio Veneto fino a Piazza Carlo Emanuele II e piazzale Valdo Fusi.

Complessivamente, fino a tarda notte, sono state controllate 83 persone e 7 esercizi commerciali, fra cui minimarket, bar, ristoranti ed esercizi di pubblico spettacolo. Nel corso dell’attività soso state emesse sanzioni per 7.775 euro per la violazione di diverse norme amministrative. Tra gli esercizi sanzionati anche un minimarket del quartiere Vanchiglia per non aver interrotto la vendita di bevande alcoliche dopo la mezzanotte.

Ad una delle persone controllate, è stato notificato l’ammonimento del Questore di Torino per violenza domestica.

Ai controlli hanno concorso personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nonché operatori del Reparto Mobile di Torino e del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte. I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno con cadenza regolare.